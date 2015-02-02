Çipras'tan 'Kıbrıslı Türk' açılımı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün (2 Şubat 2015) yapacağı Kıbrıs ziyaretinde, Kıbrıslı Türklerle görüşecek. Seçim zaferinin ardından ilk resmi ziyaretini, devlet geleneklerine sadık kalarak Kıbrıs Rum Kesimi’ne yapacak olan Çipras tarihte ilk kez Kıbrıslı Türkleri de muhatap alarak onların Kıbrıs sorunu hakkındaki fikirlerini dinleyecek.

Toplantıya Kayıp Şahıslar Dernekleri’ne üye Türkler ve Rumların da davet edild

Bir Yunan başbakanının Kıbrıslı Türklerle temas kuracak oluşu bir ilk. Çipras, Güney Kıbrıs’ta Hilton Otel’de 16.30’da Türkler ve Rumlar ile bir araya gelecek. Görüşmeye katılacak olan Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği Eşbaşkanı Meltem Onurkan Samami, bir Yunanistan Başbakanı’nın Kıbrıslı Türkleri muhatap almasının tarihi bir olay olduğunu ifade etti. Samani, “Yarın (bugün) kendisine Kıbrıslı Türklerin düşüncelerini anlatacağız” dedi. “Sayın Çipras, bizden ne öğrenmek istiyor bunu öğreneceğiz” diyen Samani, “Görüşmeye iki taraftan da temsilcilerin katılacağını” kaydetti. Toplantıya Kayıp Şahıslar Dernekleri’ne üye Türkler ve Rumların da davet edildiği öğrenildi.

Siyasileri reddetti

Milliyet’te yer alan habere göre, bu arada Çipras, kendisi ile görüşme talep eden KKTC’li siyasi parti temsilcilerine de “yoğun proğramı” gerekçesiyle red cevabı verdi. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çipras, Ada’da siyasi liderlerle görüşme yerine sivil toplum temsilcilerini dinlemeyi tercih etti.