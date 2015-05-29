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Kıbrıs'ta liderler anlaştı, iki Rum'un öldürüldüğü sınır kapıları açılıyor

Akıncı ve Anastasiadis, 5 yeni güven arttıcı önlem konusunda anlaştı

29 Mayıs 2015 12:42

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ikinci kez pazarlık masasına oturan Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, 1996 yılında 2 Rum’un öldüğü Gazimağusa kenti yakınlarındaki Derinya kapısının açılmasına karar verdi. Türk ve Rum sivil toplum örgütleri, Kıbrıs yakın tarihinde kanlı olaylara sahne olan kapının açılması için geçen hafta sınırın iki tarafında eşzamanlı gösteri düzenlemişti.

BM denetimindeki ara bölgede 4 saatten fazla biraraya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, 5 maddelik yeni bir güven artırıcı önlemler paketi konusunda anlaşmaya vardı. Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, müzakerelere ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı Espen Barth Eide’nin açıkladığı yeni pakette şunlar yer aldı.

*Gazimağusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki Aplıç sınır kapıları açılacak.

*Adada Türk ve Rum taraflarında faaliyet gösteren GSM şirket hatları birleştirilecek, cep telefonlarından Türk ve Rum taraflarında rahatlıkla iletişim kurulması sağlanacak.

*Türk ve Rum elektrik şebekelerinin birleştirilecek.

*Aynı frekanslardan yayın yapan Türk ve Rum radyo ve televizyonlarının karışmaması için ortak frekans düzenlemesi yapılacak.

*Türk ve Rum tarafında toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi kurulacak.

Mustafa Akıncı & Espen Barth Eide & Nikos Anastasiadis

 

Mustafa Akıncı: İyi bir başlangıç yaptık

 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum liderle iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Umarım sonu da iyi olur ancak daha alacak çok yolumuz var” dedi. Rum ve Türk liderler önümüzdeki ay 4 defa görüşme masasına oturacak.

BM Temsilcisi Eide, ileriki günlerde liderlerin yapacakları 4 görüşmenin tarihlerini ise 17 ve 29 Haziran ile 10 ve 27 Temmuz olarak açıkladı.

 

Derinya Kapısı bir zamanlar çatışma yeriydi

 

Derinya kapısı, 1974 Barış Harekâtı’nda Rumların boşalttığı ve o günden bugüne kapalı tutulan Maraş kentinin yanından Gazimağusa kentine giden yolun üzerinde. Barikat, 1996 yılında Rum motorcuların sınır delme eylemlerine sahne oldu. Her iki tarafta milliyetçi rüzgârların estiği dönemde yaşanan kanlı olaylarda Tasos İsaak adlı Rum motorcu sınırda Solomos Solomu ise gönderdeki Türk bayrağını indirmek amacıyla direğe tırmandığı sırada vurularak öldürüldü. Kapı şimdi Türk ve Rum liderlerin kararıyla açılıyor. 

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