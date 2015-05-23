Kıbrıs'ın iki liderinden ortak esnaf ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakere tarihinde bir ilki gerçekleştirerek dün başkent Lefkoşa’nın Türk ve Rum çarşılarını birlikte gezdi. Liderler, Kıbrıs sorununun gelecek nesillere bırakmadan çözmek istediklerini söyledi

Hürriyet 'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Anastasiadis ve Akıncı öğlen saatlerinde başkent Lefkoşa'yı ikiye ayıran sınır hattında Lokmacı barikatında buluştu. Ziyaret Rum liderin de KKTC topraklarına ilk geçişi oldu. İki lider önce Kıbrıs Türk tarafında Osmanlı döneminden kalan turistik Büyük Han'ı ziyaret etti. Yol boyunca esnafla sohbet eden liderlere, Büyük Han'da kahve ve ekmek kadayıfı ikram edildi. Liderleri barış şarkılarıyla karşılayan Kıbrıslı Türkler, Anastasiadis'e nazar boncuğu hediye etti.

Akıncı ve Anastastasiadis, daha sonra yürüyerek kentin Rum çarşısını bölümüne geçti. Rum tarafında da büyük ilgi gören iki lidere çiçekler hediye edildi. Tarihi Feneromeni kilisesi yanındaki kafede oturan liderlere burada, kahve ve Kıbrıs içkisi Zivania ikram edildi.

'Aynı masada içmeyi iyi biliriz ama müzakere masasında o kadar iyi değiliz'

Akıncı ve Anastasiadis 45'şer dakika planlanan iki ziyaretinde de kalabalık bir medya ordusunun takibi altında kaldı. İki lider, Rum kesiminde loto da oynadı. Yapılan ortak açıklamada her iki lider, Kıbrıs sorununun gelecek nesillere bırakmadan çözmek istediklerini söyledi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türk ve Rumlar aynı masada oturarak yemeyi ve içmeyi iyi bilirler. Şimdi birlikte içtiğimiz gibi. Ancak müzakere masasında o kadar iyi değiller. Biz şimdi müzakere masasını da bu ziyaret gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Çok uzun süredir devam eden sorunu gelecek nesillere bırakamayız. Kıbrıs sorununu çözmeye kararlıyız" dedi.