Güney ve Kuzey Kıbrıs, güven artırıcı önlemler paketini açıkladı

Yedi aylık aranın ardından 15 Mayıs'ta yeniden başlayan Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ikinci kez masaya oturan Güney ve Kuzey Kıbrıs liderleri Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in, 5 maddelik yeni bir güven artırıcı önlemler paketi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki ara bölgede dört saatten fazla süren müzakerelere ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıkladığı yeni pakette şu maddeler yer alıyor:

-Gazimağusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki Aplıç sınır kapıları açılacak.

-Ada’da Türk ve Rum taraflarında faaliyet gösteren GSM şirket hatları birleştirilecek, cep telefonlarından Türk ve Rum taraflarında rahatlıkla iletişim kurulması sağlanacak.

-Türk ve Rum elektrik şebekeleri birleştirilecek.

-Aynı frekanslardan yayın yapan Türk ve Rum radyo ve televizyonlarının karışmaması için ortak frekans düzenlemesi yapılacak.

-Türk ve Rum tarafında ortak "toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi" kurulacak.

Ortaklaşmaya varılan paketle ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Umarım sonu da iyi olur ancak daha alacak çok yolumuz var" dedi.

Akıncı ve Anastasiadis, önümüzdeki ay dört kez daha görüşme masasına oturacak.