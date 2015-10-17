Kıbrıs'ta Erdoğan'a protesto: Getirdiğin su, götürdüğün canları temizleyemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Mersin'den Kıbrıs'a içme suyu taşıyan projenin açılışını yapmak için Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesinde yapılan eylemde, "Getirdiğin su, götürdüğün canları temizleyemez" pankartı açıldı.

Evrensel’in haberine göre, yaratacağı ekolojik tahribat ve politik sorunlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin tepkisine neden olan Su Projesi’nin açılışını yapmak üzere Geçitköy’e gidecek olan Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ziyareti öncesi Lefkoşa’daki Türkiye büyükelçiliği önünde protesto eylemi yapıldı.

Lefkoşa Çağlayan Park’ta toplanan demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler, elçilik önüne yürüyüşe geçti. “Getirdiğin su götürdüğün canları temizleyemez” pankartı ile yürüyen kitle, AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar attı. Ankara Katliamı’nın da sık sık sloganlarla lanetlendiği eylemde, “Ülkemizde katilleri ve bizi aşağılayan diktatörleri istemiyoruz” denildi.

“Diktatörün getirdiği suyu istemiyoruz”

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, “Arkadaşlarımızı ve yoldaşlarımızı katleden, Güneydoğu’da kendi çıkarları için insanlara kıyım yapan, Kıbrıslı Türklere her fırsatta hakaret eden bir diktatörün getirdiği suyu istemiyoruz” dedi.

Elçilik önünde polis barikatı ile karşılaşan kitle, ortak basın açıklamasını okudu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Semen Saygun’un okuduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün adamızda bazı yabancılar var. Bu yabancıları misafir olarak tanımlayamayız çünkü bugün kendilerinin ev sahipliğinde Kıbrıslı Türk siyasilerin sadece davetli oldukları bir açılışı adamızda gerçekleştiriyorlar. Yani, daha önce bizlere ‘besleme’ diyen, her fırsatta aşağılayan bu yabancılar bugün bir kez daha bizleri aşağılamak üzere adamızda bulunuyorlar.

“10’uncu kez açmak için adamızdalar”

Hem de ekolojik bir felaketi beraberinde getirebilecek ve belki de ‘asrın faciası’ olarak anılabilecek bir projeyi onuncu kez açmak için adamızda bulunuyorlar. Bizlere siz kendi kendinizi yönetemezsiniz. gelen suyu da yönetemezsiniz diyerek buradalar. Onların ifadesi ile bizleri “göbekten” kendilerine bağlayarak daha fazla bağımlı kılmak için adamızda bulunuyorlar. Kendi ülkelerindeki seçim çalışmaları kapsamında şov yapmak için adamızda bulunuyorlar.

Bu yabancıların bizlere reva gördükleri artık bizleri şaşırtmıyor. Değil bizi, kendi haklarından insanları iktidarları uğruna katledenler bunlar. Diyarbakır’da, Suruç’ta ve daha geçen hafta Ankara’da demokratik hakkını kullanıp kendisini ifade eden 100’ün üzerinde insanın bombalarla öldürülmesinden sorumlu bu yabancılar.

Bugün burada hem yasta, hem de isyandayız. Öldürülen gençler ve emekçiler için yasta, bizlere ve Türkiye halklarına reva görülenler için ise isyandayız.”

Basın açıklamasının ardından, Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anısına gökyüzüne siyah balonlar bırakıldı.