Erdoğan: İstifa istemek, ülkeyi yönetilemez hale getirmektir

Türkiye'den KKTC’ye su temin edilmesini öngören ve "asrın projesi" olarak adlandırılan projenin Anamur ayağındaki açılışı başladı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Ankara katliamının ardından İçişleri ve Adalet balkanlarının istifasının istenmesinin "ülkeyi yönetilemez hale getirmek" olduğunu savundu. Konuşmasında AK Saray üzerinden eleştirilerini dile getiren muhalefet parilerine tepki gösteren Erdoğan, "Kaçak Saray kadar başınıza taş düşsün" dedi.

"Önce ne diyorlardı biz oraya gitmeyiz. Şimdi ne diyorlar çağırırlarsa gideriz. Tabii ki kuzu kuzu geleceksiniz" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'm sayın Başbakanlar değerli Mersinliler kıymetli misafirler sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum....



KKTC su temin projesi ülkemize ve Kıbrıslı vatandaşlara hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dün fırlatma üssünden Türksat 4B uydumuzu da başarıyla gönderdik. Gökyüzünde büyük bir başarıya şahitlik etmiş olduk.

Bugün de Akdeniz'de benzer bir başarıya şahitlik ediyoruz. Bu şahitlik için buradayız. Bu millet karadan gemileri yürüttü. Bu millet boğazın altından Marmaray'ı icat etti. Şimdi Şimdi Anamur'dan Kuzey Kıbrıs'a 107 kilometrelik hamdolsun su naklini gerçekleştiriyor. Avrasya Tüneli'ni seneye boğazın altına inşa ediyor. Bu millet bir olursa iri olursa beraber olursa kardeşçe yürürse hep birlikte aşamayacağı hiçbir engel yoktur

Çok istinai katıldığım temel atma törenleridir. Bu projeyi öngörülen tarihten erken bir şekilde 2014 Mart'ta tamamladık. Kıbrıs tarafındaki Geçitköy temelini 2012'de attık. Öngörülen tarihte bitirdik Dünyada ilk kez uygulanan bir mühendislik çalışmasıyla deniz altında askılı sistemle inşa ettiğimiz geçtiğimiz Ağustos ayında tamamladık.

Alaköprü'den alınacak yıllık 75 bin m3 suyun 24 kilometresi Türkiye'den 80 kilometresi denizden, 3 kilometresi KKTC'den olmak üzere 107 kilometre boru hattıyla Geçitköy'e aktarmış bulunuyoruz.



Şu anda 50 yıllık içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacı bu projeyle gideriliyor. Böylelikle KKTC'nin yarım asırlık içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacı da giderilmiş oldu.

Dün gökyüzünde büyük bir başarıya şahitlik etmiştik. Bugün de Akdeniz'in altında benzer bir başarının şahitliğini yapmak üzere buradayız. Bu millet, karadan gemileri yürüttü. Bu millet boğazın altından Marmaray'ı inşa etti. Bu millet, şimdi Anamur'dan Kuzey Kıbrıs'a yine denizin altından 107 kilometrelik, hamdolsun su naklini gerçekleştiriyor. Bu millet, önümüzdeki yıl Avrasya tünelini yine boğazın altına inşa ediyor. Bu millet bir olursa, iri olursa, beraber olursa, kardeşçe yürürse, hep birlikte Türkiye olursa aşamayacağı hiçbir engel yoktur.



Ciddi bir su sıkıntı içinde olan KKTC'nin 50 yıllık su içme ve sulama ihtiyacını bu proje ile karşılıyoruz. 1,6 milyar TL'ye mal olan proje bir hayalin gerçekleşmesini temsil ediyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim işte gerçek milli ve gerçek milliyetçilik budur. Lafla olmuyor uygulama ile oluyor. Bu proje ile ilgili ilk talep Büyük Şehir Belediye Başkanı iken adalara su götürmemize ilişkin getirilmişti. Adalara su getirildi ve sıkıntı giderildi. Şimdi de Türkiye'den suyu alıp getirdik ve Kıbrıs ile buluşturduk. KKTC artık su sıkıntısı çekmeyecek. Özellikle Bakan Veysel Beye teşekkür ediyorum. Başbakanımız ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum.

1000 günde 1000 sulama tesisi ve gölet inşa ederek suya kavuşturduk. Ankara, İstanbul, Mardin başta olmak üzere içme suyu meselesini çözdük. Çünkü biz su medeniyettir dedik, yol medeniyettir dedik. 6.100 km bölümüş yol varken biz 12 senede 17 bin km bölünmüş yol ekledik.

Suyu olmayan ülkenin medeniyetten bahsetmesi mümkün mü? Vatandaş yıkanacak temizlenecek su bulamıyordu. Nerelerden, nerelere... Türkiye 2014'te bir kuralık yaşadı. Aldığımız tedbirler ve tesislerle kimseyi susuz bırakmadan başardık.

Akdeniz'i gelişim projesi de 37 milyar lirayla 3700 projenin hayata geçirilmesini hedefliyor. Benzer projelerle ülkemizin imkanlarını halkımız için hayata geçiriyor. Sulamada, ormancılıkta, tarımda adım adım 2023 hedeflerine ilerliyoruz. Eser siyasetidir.

'İstifa istemek ülkeyi yönetilemez hale getirmektir'

Ülkemiz farklı gündemlere yönlendirilmiştir. Ülkemizde demokrasiyi güçlendirirken sosyal restorasyonu da unutmadık. Törer meselesini çıkarmak için samimi bir mücadele verdik. Demokratik hamleleri cesaretle hayata geçirdik. Son birkaç aydır artan terör hareketinin ülkemizi milletimizi hedef almalarından üstesinden gelecek güce sahibiz.

Saldırı sonrasında dahi siyasi partilerimiz birliği kararlılığı ortaya koyamadı. Ne diyorlar şu bakan, bu bakan istifa etsin. Bu ülkede Sivas olaylarında, Kahramanmaraş olaylarında iktidarda kimler vardı? Neden istifa istemediniz? Her seferinde istifa istemek ülkeyi yönetilemez hale getirmektir. İftira atan siyasetçiler en büyük handikaptır. Meslek örgütleri ve basınla tek yürek, tek gövde olarak karşılarına çıkarsak terör örgütleri değil bomba, mantar tabancası bile atamaz.

'Kaçak Saray' kadar başınıza taş düşsün

Yavru muhalefete bakıyorsunuz kaçak saray, ana muhalefete bakıyorsunuz kaçak saray... Kaçak saray kadar başınıza taş düşsün. Önce ne diyorlardı biz oraya gitmeyiz. Şimdi ne diyorlar çağırırlarsa gideriz. Tabii ki kuzu kuzu geleceksiniz.

Bugün milli duruş sergilemeyenler sonra başı öne eğik duracaktır. Asker, polis, korucu, vatandaş olarak verdiğimiz herbir kayıptan dolayı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Malesef bazı siyasiler terör mağdurları ile ilgili geçmişte çıkarmış olduğumuz bir yasal düzenlemeyle ilgili 4 madde altında bazı yardımlar yapıldı. Şehitlerle alakası yok. Fakat bunu bile bazı siyasiler istismar etmek suretiyle kullanıyor. bunu bilmenizi istiyorum. Mücadelede terör mağduru olan yoktu. Terör mağduru için düzenleme yapmıştı. Bugün hemen bunları da şehitler sınıfına soktular diyerek konuşuyorlar.

Bu noktada samimiyet olmazsa samimiyetsizlik vurur. Bu yanlışları düzelterek ilerlemeliyiz. Bu mücadeleyi terör örgütleriyle değil bizimle yürüyenlerle sürdüreceğiz. Türkiye büyümeye devam ediyor. Biz bu ülkeye efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Ben de aynen su gibi aziz olur diyorum. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz daim olsun diyorum. Biz birbirimizi Allah için seviyorum. Allah için sevmeye devam edeceğim. Kalın salıcakla...

4 yılda tamamlandı

Türkiye’den Kıbrıs’a boru hatlarıyla su getirilmesi projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2011 yılında Mersin’in Dragos Çayı üzerine Alaköprü Barajı’nın temel atma töreniyle başladı. 1.6 milyar liraya mal olan projede, Türkiye ile KKTC arasına 80 kilometrelik askılı boru sistemi kuruldu. Borular, denizin 250 metre altından şamandıralar ile bağlandı ve ilk su geçen ay Ada’ya ulaştı. Boruların içindeki tuzlu deniz suyunun boşaltma işlemi de geçen hafta tamamlandı. Türkiye’den gelen su arıtma tesisinden geçtikten sonra Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı KKTC tarafındaki Geçitköy barajına boşaltılmaya başladı.

KKTC'de ayrı tören

Projenin Türkiye ayağındaki törenin ardından KKTC’de de ayrı bir tören düzenlenecek. Ağustos ayında son boru montajı için Ada’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 28 Ekim’de suyun başkent Lefkoşa’ya ulaşacağını ve ardından törenin yapılacağın duyurmuştu.

KKTC Başbakanı: Su bakımından fakirleşiyoruz

Törende ilk konuşmayı KKTC Başbakanı Ömer Soyer Kalyoncu yaptı. Kalyoncu, konuşmasında ''Bize hayat katıyorsunuz, teşekkürlerimizi iletiriz'' dedi.

Kalyoncu, şunları söyledi:

Asrın projesinin açılışında burada olmak bir mutluluktur

Su hayattır, biz su bakımından gittikçe fakirleşiyoruz. Suyumuz tuzlanmaktadır

Biz Anadolu halkına Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ederiz

Bizimle ekmeğini paylaştığı gibi suyunu da paylaşıyor

Bize hayat katıyorsunuz, teşekkürlerimizi iletiriz

Bu su gün gelecek barış suyu da olacak

Sağlık, barış ve refah sizinle olsun

Davutoğlu: Dünya çapında bir eser

Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Davutoğlu, projeyi 'dünya çapında bir eser' olarak tanımladı ve şunları söyledi:

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum

Misafirlerimiz anavatana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz

Burada bugün göğsümüzü kabartan bir açılış için buradayız

Dünya çapında bir eseri dünyaya açıyoruz, şükrediyoruz milletimize armağan ediyoruz.

1 Kasım'da gerekli cevabı vereceksiniz

Açılış öncesi Gazipaşa Havaalanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu millet her şeyi yapar yeter ki iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olalım'' dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

4 yıl önce temelini atmıştık, bugün açılışını yapıyoruz

Biz karadan gemileri yürüten Fatih'in torunlarıyız. Yeri geldi boğazda denizin altından Marmaray'ı inşa ettik, Avrasya Tüneli de önümüzdeki yıl açılacak.

Bu millet her şeyi yapar yeter ki iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olalım.

Hep birlikte aşamayacağımız şey yoktur

1 Kasım çok önemli, kardeşliğimize gölge düşürmek isteyenlere gerekli cevabı vereceksiniz.