Kıbrıs'a yerleşen eski LDP Başkanı: Türk halkı buraya gelip bağımsız yargı nedir görmeli; rüşvet de yok

Politikayı bırakıp Kıbrıs'a yerleşen Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Besim Tibuk, "Kıbrıs harika bir yer. Poliste, trafikte, adliyede, bürokraside kim olursanız olun bir milim bir şey yapamazsınız. Rüşvet yok. Bu herkes için büyük nimet" dedi. "Dünyadaki en bağımsız yargı sistemlerinden biri Kıbrıs'ta. Hakiki bağımsız yargı var. Herhalde İngilizlerden kalma bir sistem" görüşünü savunan Tibuk, "İnsanlık kazanımlarının en büyüğü bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığıdır. Niye bağımsız yargı var? Zayıfı korumak için… Kıbrıs'ta yargı fevkalâde… Türk halkının gelip, burada bağımsız yargı nedir görmesi lâzım. Çok sevdiğim ülkem Türkiye'de 'insan hakları, demokrasi, fikir özgürlüğü ve bağımsız yargı var' diyemiyorum maalesef" dedi.

Besim Tibuk'un Sözcü gazetesinden Rahmi Turan'a verdiği söyleşi şöyle:

"Doğruları anlattım, olmadı…"

- Besim Bey, sizi Liberal Demokrat Parti başkanlığından tanıyoruz. Mitingleriniz, TV konuşmalarınız çok ilgi gördü ama ne yazık ki, sandıktan oy çıkmadı. Siz de “Benden bu kadar” deyip siyaseti bıraktınız. Türkiye'ye küstünüz mü?

Küsmedim ama, 8 yıllık politik hayatım sonunda uğraşlarımın fayda etmediğini gördüm. Doğruları anlattım, epey de para harcadım, olmadı. 2002'de kötü bir sonuç aldık. Politikayı bırakınca ortada kalacak durumum yok. İyi bir işim var. NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı'yım. Güçlü bir kahve kültürüm var. Tavla, poker, briç… Boş zamanlarımı bu oyunlarla geçiririm.

"Deniz ittiler yüzmeye başladık"

- Yani hayatınızdan memnunsunuz…

Hem de çok memnunum. 8 yıl siyaset yaptığım için pişman değilim. Denemeseydim içimde ukde kalacaktı.

- O günden beri Kıbrıs'tasınız. Nasıl oldu bu?

Tesadüfen oldu. Politikadayken bizim müdür arkadaşlar Kıbrıs'ta yatırım yapmışlar. Politikayı bırakınca baktım, durum iyi değil. Kıbrıs'taki birkaç şeyi satmak istedik. Alan olmadı. Satamayınca işin başına geçip büyütmek zorunda kaldık. İyi de oldu… Derken Kıbrıs'a yerleştim. Bana ‘Ne işin var Kıbrıs'ta?' diyorlar. Biri bizi denize itti, yüzmek zorunda kaldık. Şimdi ‘Güzel yüzüyorsun' diyorlar. İyi kazanıyoruz.

"Kıbrıs muhteşem bir yer…"

- Demek ki Kıbrıs'taki hayat Türkiye'den rahat…

Öyle. Kıbrıs muhteşem bir yer… Tabii bazı bürokratik sorunlar var. Hamama giren terler, su ıslatır… Her işte sorunlar çıkabilir. Engelleri aşıyoruz. Size enteresan bir şey söyleyeyim. Dünyanın her ülkesinde rüşvet var ama Kıbrıs'ta rüşvet yok. İnanamazsınız. Poliste; trafikte, adliyede, bürokraside, kim olursanız olun bir milim bir şey yapamazsınız. Bir tek ‘adam kayırma' var. Rüşvet olmaması büyük nimet.

- Türkiye'de turizm iki yıldır geriye gidiyor. Nedir sebebi? Terör mü, Güneydoğu sınırındaki savaş mı?

Onların da etkisi var… Fakat başta gelen sebep hükümetin turizme yeterince ilgi göstermemesi. İhraç edilen malların yüzde 80-85'i ithalat malıdır. Bu şu demektir: Bir otomobil yapıyor, 30 bin dolara satıyorsun. Bunun için yabancı ülkelerden 26 bin ithalat yapıyorsun. Satışta senin cebine sadece 4 bin dolar kalıyor. Oysa turizmde yüzde 98 kâr ülkede kalıyor. 30 milyar dolarlık bir turizm geliri, 150-160 milyar dolarlık sanayi ürünü ihracatına bedel oluyor. Türkiye'nin imajı tüm dünyada pozitife dönmüşken, şimdi, siyasi kavgalar nedeniyle negatife döndü. Bunlara rağmen Türkiye'de turizmin bir-iki yıla kadar düzeleceğini sanıyorum. Tabii ki aklımızı kullanırsak!

"Akıllı olanlar kazandı"

- Kıbrıs'taki otellerinizdeki kumarhanelerin (Casino'ların) turizmdeki rolü nedir?

6 otelimiz var. 7'ncisi de inşaat halinde… Casino'dan ilave gelir olmasa bu oteller yapılamaz. Türkiye'de kumarhaneler kapatıldı. Islah etmek varken, kapatmak niye? Bu sistemi, denetimli uygulayan kazanç sağlar.

- Buralarda en çok hangi uluslar kumar oynuyor?

Çevre ülkelerden, İngiltere'den, Rusya'dan gelenler var. En çok Türkiye'den, İsrail ve Ortadoğu ülkelerinden geliyorlar. Akıllı ülkeler denetimli şekilde Casino'ları devam ettiriyor ve kazanç sağlıyor.

"Bağımsız yargı, zayıfın hakkını korumak için var"

- Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafı (KKTC), Kıbrıs Rum kesimi ile uzlaşabilecek mi?

Ben zor görüyorum. Rumlar bütün Kıbrıs'a egemen olmak istiyor. Bunun sebebi Avrupa Birliği ülkeleridir. Rumları şımartıyorlar. Rum tarafının iyi niyetli olduğunu sanmıyorum.

"Böyle kafasızlık yok"

- Türkiye, susuz Kıbrıs'a deniz altından borularla su taşıdı. Su nimettir ama bazı Kıbrıslı Türklerin buna itiraz etiklerini, sabotajlar yaptıklarını duyuyoruz. Bu nasıl iştir?

Burada azınlıkta olan bir kesim var. Oranları yüzde 10, yüzde 15'i geçmez. Bunlar Rum tezine daha yakınlar. ‘Rumlarla bir arada olalım, Avrupa Birliği'ne girelim' diye saçma sapan konuşuyorlar. Suyun aleyhine nümayişler filan yaptılar. ‘Manyak mısın?' derler insana… Su borularına sabotaj düzenleyip tahrip ediyorlar. Olacak şey değil! Böyle kafasızlık olmaz!

- Peki hükümet nasıl karşılıyor bu durumu?

Yasalara karşı suç işleyenler tabii ki cezalandırılıyor… Şunu kabul etmek gerekir ki, KKTC, her görüşün yer aldığı, konuşulup tartışıldığı tam liberal bir ülke. Küçük bir azınlık dışında toplum çok hoşgörülü…

"Hakiki bağımsız yargı var"

- Adalet sistemi nasıl işliyor? Bağımsız yargı var mı?

Dünyadaki en bağımsız yargı sistemlerinden biri Kıbrıs'ta. Hakiki bağımsız yargı var. Herhalde İngilizlerden kalma bir sistem. İnsanlık kazanımlarının en büyüğü bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığıdır. Niye bağımsız yargı var? Zayıfı korumak için… Kıbrıs'ta yargı fevkalâde… Türk halkının gelip, burada bağımsız yargı nedir görmesi lâzım. Çok sevdiğim ülkem Türkiye'de “insan hakları, demokrasi, fikir özgürlüğü ve bağımsız yargı var” diyemiyorum maalesef!

"Türklere tavsiyem…"

- Kuzey Kıbrıs'ta yabancılar ev satın alabiliyor mu?

Burası dış ülke vatandaşlarına açık bir devlet. İngilizler çok ilgi gösteriyor ama en fazla ev satın alan Türkiye'den gelen Türkler. Akıllılık yapıyorlar. Kıbrıs, dünyada huzur içinde yaşanacak bir numaralı yer. Bazı işadamı arkadaşlarım Amerika'ya gidip ev aldı. Onlara diyorum ki, ‘Aptal mısınız? Aklınıza turp sıkayım.' Türk halkına tavsiyem, Kıbrıs'a gelin. Güneş harika, deniz temiz, hava pırıl pırıl, insan ilişkileri yumuşak, trafik sorunu yok. Buradaki müthiş pozitif hayatla mutlu olurlar.

"Türkiye için en büyük tehlike Batı düşmanlığı"

- Kıbrıs'ta din ve inanç özgürlüğü ne durumda?

Ben, Müslüman ülkelerle demokrasi arasında uyum olmadığı düşüncesindeyim. 63 İslâm ülkesi var. Müslüman ülkelerin içerisinde kuvvetler ayrılığının olduğu, inanç hürriyetinin bulunduğu tek demokratik yer Kuzey Kıbrıs'tır. Hiçbir başbakan, hiçbir politik lider şov olsun diye cuma namazına gitmez, kimseyi aldatmaz. Siyasetçileri din-iman işinde göremezsiniz.

- Sizce Türkiye nereye gidiyor?

Bugünkü idarenin niyeti Batı'dan kopmaksa çok başarılıdır. Böylece 200 senelik olumlu gelişmeyi ters yüz etmiş oluruz. En büyük tehlikeyi Türkiye'de gelişen Batı düşmanlığında görüyorum. Türkiye'deki liderlik eğer gerçekten Batı medeniyetinden kopmak istiyorsa, bu yaptıkları doğrudur. Onların projesi belki de budur. Fakat, Batı'dan kopmak Türkiye için felâket olur!