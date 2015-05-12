Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Rum ve Türk liderler 15 Mayıs Cuma günü görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Kıbrıs'ta müzakereler yeniden başlıyor" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Lefkoşa ara bölgede bir araya geldi.

İki lider müzakerelerin yeniden başlamasına karar verdi. Ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de gerçekleştirilen ve iki lider arasında ilk özelliği taşıyan görüşmeye önce Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi.

Liderler, BM tören birliği eşliğinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espn Barth Eide ve Özel Temsilcisi Lissa Buttenheim tarafından karşılandı.

Görüşmeye yağışlı havaya rağmen Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta toplanan birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Radikal'de yer alan habere göre, görüşmenin ardından bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Espn Barth Eide, iki liderin müzakerelerin yeniden başlamasına karar verdiğini ve bu kapsamda ilk görüşmenin 15 Mayıs'ta olacağını duyurdu.

Kıbrıs Rum yönetimi Ada'da tek taraflı ilân ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'ye Türkiye 'nin savaş gemileri sokmasını gerekçe göstererek, 8 Ekim 2014'te müzakerelerden çekilmişti. Türk bandıralı sismolojik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, 20 Ekim sabahı KKTC ile Türkiye’nin yaptığı anlaşma çerçevesinde Münhasır Ekonomik Bölge’ye girerek doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

Ada'nın garantör devletlerinden Türkiye, Kıbrıs sorununun alt başlığı haline gelen doğalgaz konusunda Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı adım atmasına karşı çıkıyor, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarından Ada'nın tamamının yararlanmasını istiyor ve gelirlerin paylaşımı konusunda ortak noktaya varmaya çalışıyor.