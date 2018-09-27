Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açıldı

LEFKOŞA, (DHA)- Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesi, Kıbrıs Araba Müzesi karşısında kurulan ve 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılışa Başbakan Tufan Erhürman başta olmak üzere, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atağolu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, TÜRKSOY yetkilileri, milletvekilleri, rektörler ve rektör yardımcıları, dekanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞUNUN SONSUZA KADAR DEVAM EDECEĞİNİN SİMGESİ”

Başbakan Tudan Erhüman, Kıbrıslı Türk sanatçıların ürettiği eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer bulurken uluslararası alana da açılacağını söyledi. Başbakan Erhürman,“Dünya bir bütündür oradan buraya, buradan da oraya bir şeyleri taşımamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı bir de dünyada varlığını ispat etme mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Varlığımızı ispat etmenin en önemli yollarından biri de kültürdür sanattır ve bunun paylaşılmasıdır” dedi. Müzeye sadece sanatsal açıdan bir anlam yüklemediğini belirten Erhürman, müzeye Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından ve varoluşunu sonsuza kadar devam ettirmesi açısından baktığını belirtti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin turistlerin ilgisini çekecek, yüksek öğrenim için gelen öğrencilerin gelişmesini sağlayacak, ruhsal ve kültürel zenginliğin gelişmesi vizyonu taşıdığını ifade eden Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk insanın adada ve ada dışında göğsümüzü kabartacak başarıları var. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Dünya Şampiyonu olan bir Robot takımı var, ülkemizde otomobil üretileceğinin tescili ile müzeler bölgesi oluşturmaya yetecek vizyon var olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Müzenin, Türk Lirası’nın döviz karşısında düşüş yaşaması nedeniyle Kıbrıs Türk halkının geçtiği sıkıntılı bir dönemde açıldığını ifade eden Erhürman, üreterek yeni çalışma ve yaşam kültürü geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, müzenin buna örnek olduğunu yapılan yatırımların Kıbrıs Türk halkının ortak varlığına hizmet ettiğine dikkat çekti. Başbakan Erhürman, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni bir çalışma ve yaşam kültürü unsuruna örnek olduğunu kaydetti.

“ÜLKENİN YILLARDIR ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ ULUSLARARASI BİR MÜZEYE KAVUŞUYORUZ”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışının Dünya Turizm Günü’de yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, törende yaptığı konuşmasında ülkenin yıllardır özlemini çektiği uluslararası bir müzeye kavuştuğuna dikkat çekti. Bakan Ataoğlu, sanat ve sanatçıya büyük önem verdiklerini anlatarak, müzenin ülke kültür ve sanatına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni bir simge kazandığına dikkat çeken Bakan Ataoğlu, ülkemizin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya çıkarmayı hedefleyen, kültürümüzü ve hayal dünyamızı geliştirecek olan sanat müzesinin açılışının oldukça gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi. Türk soyundan gelen sanatçıların yansımalarının ve 14 sanatçının eserinin müzede sergilenecek olmasının ülke sanatı açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Ataoğlu, kültürel kimliğimizi uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumumuzun sanatla bütünleşmesin sağlamak bakımından sanata ve sanatçıya bugün ve gelecekte sahip çıkmak çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

“SANAT ESERLERİNİN ORTADOĞU VE DÜNYA’YA TANITILACAĞI BİR KAPI”

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi’nin hem Kıbrıslı Türk sanatçılar hem de TÜRKSOY’un bütün üyelerini içinde barındıracak olan sanat müzesinin Ortadoğu ve dünyaya tanıtılacak bir kapı olduğunu söyledi. Müzede, 14 ülkenin birbirinden değerli sanatçılarının kıymetli eserlerini izleme inceleme fırsatı bulunacağını aktaran Bakan Özyiğit, farklı yaşam biçimlerinin, ortak yönlerini ve farklılıklarını tanıtmak için müzede bir araya geldiklerini anlattı. Bu sanatçıların dünya ile bütünleşerek ve sanatın evrensel gücünü kullanarak dünyaya birlikte entegre olmanın içerisinde olunduğunu belirten Bakan Özyiğit, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bu tür anlamlı etkinlikleri sanat ve sanatseverlerle birlikte desteklemeye devam edeceğiz. Sanatın evrensel değerlerini tüm dünya insanları tarafından benimsenmesi barış, güzellik, dostluk ve kardeşliği getirecektir. Bu güzellikler için Yakın Doğu Ailesini kutluyorum” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZE VE SANATIMIZA SAHİP ÇIKMA MİSOYONUNU TAŞIYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ise törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hem düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmiş, bugün ve geleceği birbirine bağlayan bir mekan olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana kültür ve sanatı, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal fayda odaklı projelerle bütünlük içinde yürütmeyi ilke edindiğini kaydeden Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Yakın Doğu Ailesinin geleceği inşa edip ona yön verirken tarihine, eğitimine, ekonomisine, sağlığına olduğu kadar kültürüne ve sanatına da sahip çıkma misyonunun en önemli ve anlamlı göstergelerinden biri olacağını söyledi. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü örnek gösteren Doç. Dr. Günsel, “Milletimizin hayat damalarından biri olan sanatın gelişimine öncülük ederken ülkemizin diğer hayat damarları olan eğitim, sağlık, ekonomi, kültür, teknoloji, endüstri, tarım ve spor alanında ülkemize yapmış olduğumuz öncülüğün heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“MÜZE, ÖZVARLIĞIMIZIN GELİŞİMİNİN SENTEZİ OLACAK\"

Müzenin, Kıbrıs’ın kültürel varlığının geçmişinin yansıtılmasını da sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, “Sanat eserleri birikiminin ön tasnifi, nihai tasnifi yansıtan müzenin bütün varlığı Suat Günsel’e aittir. Bu müze Kıbrıs Türk ressamlarının naif tarzlarını ayrı bir senteze ulaştırdı. Müze çok boyutlu bir işlevselliğe sahip olacak. Hem öz varlığımızın gelişimi hem de uluslararası platformdan aldıklarımız ve oraya vereceklerimizin sentezi olacak. Modern sanat müzesi estetize edilmiş dünyamızı yeniden tanıtacak. Kıbrıs’ın kültürel varlığını ilk olarak resim, heykel ve etnoğrafik varlıklarla temsil edilecek sanatsal yansımasını canlandırırken, 14 Türk Cumhuriyetinin birliğine katkıda bulunacak ve modern sanat oluşumunu üst düzeye ulaştıracak. Kıbrıs resim sanatının ekollerini sergilenerek zenginleşecek. Değişik ekollerin ayrı ayrı içsel girişimleri ve birbirleri ile mukayeselerine önemli zemin hazırlayacak. Eğitime yeni imkanlar sağlayacak” diye konuştu.

“MÜZE, MEDENİYETİN GELİŞMESİNİN TEMELİ OLACAK”

Devlet Sanatçısı Rafael Kayrov, kültürel mirasın korunmasına vurgu yaparak yeni açılan müzenin, medeniyetin daha da gelişmesinin temeli olacağını belirtti. Müzelerin modern iletişimin kendine özgü bir yolu olan ulusların en evrensel iletişim dili olduğunu dile getiren Kayrov, müze sayılarının giderek arttığını söyledi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir yaratıcılık ürünü olduğunu söyleyen Kayrov, “Müze, Suat Günsel\'in müze değerlerinin sadece elden ele geçirilebileceği iddiasını bir kez daha kanıtlayan bir haklılığıdır” dedi.

\"İLHAMIN, GÜZELLİĞİN VE BİLGELİĞİN YUVASI OLACAK\"

Türkmenistan Devlet Sanatçısı Cuma Aman Durdi, müzenin gelecek nesillere Türk dünyasının kültürüyle ve sanatı ile tanışma daveti olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, ilhamın, güzelliğin ve bilgeliğin yuvası olacaktır” dedi. Özbekistan Devlet Sanatçısı Muhammad Fazılov da, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni sanatın güzellik kılığına girdiği harika bir projeye olarak tanımladı. Fazılov, “Sanatı kullanarak Türk halklarının bir müzesini oluşturdunuz ve bu halkları sanatın en kısa yolu olan güzellik ve sevgisiyle birleştiriyorsunuz” dedi. Resimleri ile bu büyük eserin küçük bir parçası haline gelmelerinden sonsuz mutluluk duyduklarını ifade etti.

\"SANATA YAPILAN EN GÜZEL YATIRIM ÖRNEĞİ”

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı TÜRKSOY Temsilcisi Askar Turganbayev, Yakın Doğu Üniversitesi ile yıllardır işbirliği yaptıklarını anlatarak sanat alanında TÜRKSOY’un dünyanın her tarafında etkinlikler yaptığını Kıbrıs’taki en öncü destekçilerinin de Yakın Doğu Üniversitesi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

MÜZEDE SERGİLENEN ESERLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinden ressamların nadide eserlerinin sanat meraklılarının beğenisine sunulan müzeye, sanatseverler büyük ilgi gösterdi. İlk Kıbrıslı Türk Heykeltıraş Şinasi Tekman\'ın yüz tasviri ile yapılmış ağaç oyma heykelinin de yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pazar günleri müzeyi ziyaret edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirim uygulanacağı müzeye 0-12 yaş grubuna ise giriş ücretsiz olacak.

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