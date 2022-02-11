Türkiye’de kamuoyunun ismini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatıyla öğrendiği, KKTC’li kumarhaneci Halil Falyalı'nın cenazesinde tabutunun üzerine KKTC ve Türkiye bayrağı örtülmesinin ardından Kıbrıs Bugün gazetesi "Falyalı'ya 'şehit' protokolü" manşetiyle çıktı.

Bugün gazetesinin bugünkü nüshasının ilk sayfasında yer alan haberde ilgili yasanın 8. maddesine göre KKTC bayrağının cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve Başbakanlıkça uygun görülecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde Atatürk heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebileceği belirtildi.

Falyalı'nın perşembe günü yapılan cenaze törenine katılanlar arasında KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekilleri Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip vardı.

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