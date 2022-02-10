KKTC’li gazeteciler yorumladı; Halil Falyalı’nın cenazesine devlet erkânının katılımı ne anlama geliyor?

Halil Falyalı suikastini çevreleyen sis perdesi uzun süre tam anlamıyla aralanamayacak gibi dururken, ilişkileri Türkiye’ye de uzanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kumarhane ve bahis kralının cenazesindeki görüntüler özellikle adadaki siyasi dinamikleri bilmeyen kesimler için kafalarda soru işareti yarattı.

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Türkiye’de kamuoyunun ismini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatıyla öğrendiği, KKTC’li kumarhaneci Falyalı’nın cenazesine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenaze törenine katılanlar arasında KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekilleri Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de yer aldı.

Fotoğraf: Yenidüzen Fotoğraf: Yenidüzen

Falyalı’nın tabutunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayrakları yerleştirilmesi dikkat çekti.

T24’e bilgi veren KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, Falyalı için “Değerli bir kardeşimizdi” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın cenaze törenine katılmadığına işaret etti.

Sedat Peker, Venezuela ile KKTC arasında kurulduğunu öne sürdüğü uyuşturucu rotasında Falyalı’nın da rol aldığını iddia etmişti. Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" demişti.

KKTC’de yayımlanan Bugün gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, devlet erkânından cenazeye katılanların şu anda iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi’nden olduklarına dikkat çekti. Halil Falyalı’nın Tatar’ın da geçmişte genel başkanlığını yaptığı UBP’nin önemli finansörlerinden biri olduğuna işaret eden Akın, “Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, UBP Genel Başkanı olduğu için orada olmamak gibi bir şansı yoktu. Falyalı’nın babası da UBP’nin onursal üyesidir" dedi.

KKTC’li gazeteci Ulaş Barış da Akın gibi; Cahit Falyalı’nın partide bir dönem görev yaptığına ve onursal üye olduğuna dikkat çekerek UBP ile Falyalı ailesinin arasında ‘organik bir bağ’ olduğunu belirtti. Barış, bu nedenle devlet protokolünden UBP’lilerin cenazeye katılmasının kendilerini şaşırtmadığını; hatta törene gitmeyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Barış, Falyalı’larla UBP arasında ilişkiye dikkat çekmek için bir fotoğrafı da hatırlattı. Barış’ın işaret ettiği fotoğrafta Cumhurbaşkanı Tatar ve Falyalı’nın yanı sıra ‘kumarhane kralı’nın eşi Özge Taşger Falyalı ve Sağlık Bakanı Ali Pilli bulunuyor.

Soldan sağa: Sağlık Bakanı Ali Pirli, Halil Falyalı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özge Taşger Falyalı Soldan sağa: Sağlık Bakanı Ali Pirli, Halil Falyalı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

KKTC’de gazetecilik yapan Başaran Düzgün de, “UBP’li başbakanların, bakanların Falyalı ile böyle enteresan bir ilişkisi vardı“ derken, partililerin de bu durumu saklama eğiliminde olmadığını belirterek; “Açılışa katılıyorlardı, kurdele kesiyorlardı, özel günlerde yemek yiyorlardı. Sedat Peker’in ifşaatları döneminde bile mesafe koymadılar“ görüşünü dile getirdi. Düzgün, Falyalı’nın UBP’yi finanse ettiğinin adada yaygın olarak bilindiğini ifade ederken, partinin bu yüzden mesafe koyma ihtiyacı duymamış olabileceği yorumunda bulundu.

Cenazeye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirten Barış, “Kıbrıs’ta halkın bir kısmı Falyalı’yı bir kahraman, bir kısım ise mafya olarak görüyor” dedi.

Gazeteci Başaran Düzgün de, Falyalı’nın öldürülmeden önceki son döneminde, özellikle pandemi sürecinde “uyuşturucu kaçakçısı, mafya, kara para sahibi” imajından uzaklaşıp “hayırsever iş insanı” imajı çizmek için yüklü yardımlarda bulunduğunu ifade etti, bu bağlamda devlete ilaç yardımı yaptığını söyledi. Düzgün, “Bu sebeple de arkasından epey ağlayan oldu” dedi.

Kalabalığın ağırlıklı olarak genç erkeklerden oluştuğuna dikkat çeken Ayşemden Akın, cenazeye katılanların büyük kısmının Falyalı’nın işletmelerinde çalışanlar olabileceğini belirtti. Akın, “Ayrıca bu tarz insanların bir ‘gariban babalığı’ yanı vardır ya; işte çok parası vardır ve sağa sola dağıtır, hastaları tedavi ettirir. O konularda vefa hisseden insanlar da muhakkak oradaydı” dedi.

Akın da Düzgün de Falyalı’nın son dönemde medyaya girdiğine dikkat çekti. Düzgün, son zamanlarda Falyalı’nın ciddi meblağlara gazeteci transfer ederek haber siteleri kurduğunu hatırlatırken, Akın da Falyalı’nın kurduğu medya kuruluşlarında çalışanların da cezaneye gelmiş olabileceğini belirtti.

Suikastle ilgili de değerlendirme yapan Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akın, “Halil Falyalı’nın hem UBP hem de AKP’li siyasilerle, askerle, polisle çok yakın ilişkileri vardı. Bu kadar büyümesini de bu ilişkilere borçluydu. Son 10 yılda servetine servet kattı diyebiliriz” dedi. ”Sedat Peker’in ifşaatlarında yer alan isimler teker teker suikaste uğruyor. Demek ki sıra Halil Falyalı’ya gelmiş“ diyen Akın, “Bana öyle geliyor ki ya Türkiye’nin derin devleti ya uluslararası sermaye AKP’ye bir mesaj veriyor. Yani sanki AKP’nin sonunun başlangıçları bu üst üste gelen olaylar” iddiasını paylaştı.