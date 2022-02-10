KKTC’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Halil Falyalı, Başbakan ve siyasilerin katıldığı törenle defnedildi
10 Şubat 2022 14:55
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KKTC’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Halil Falyalı, Başbakan ve siyasilerin katıldığı törenle defnedildi
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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz akşam silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve birçok siyasetçinin katıldığı törenle defnedildi.
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Halil Falyalı için evindeki kısa törenin ve öğle namazının ardından Kumyalı Mezarlığı'na defnedildi.
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Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP eski Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı. Falyalı'nın tabutunun üzerine KKTC ve Türk Bayrağı serildi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın cenazeye katılmadığı belirtildi.
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Cenaze töreni nedeniyle neredeyse her sokakta bir polis bulundu.
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KKTC’de silahlı saldırıda yaşamını yitiren Halil Falyalı, Başbakan ve siyasilerin katıldığı törenle defnedildi