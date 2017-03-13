Kibele Heykeli'nin çıkarıldığı kaleye 'taşocağı' tehdidi; her gün dinamit patlatılıyor!

Geçen eylül ayında bulunan tarihi Kibele Heykeli’nin çıkarıldığı Ordu Kurul Kalesi, taşocağı tehdidi ile karşı karşıya. 2100 yıllık, 6. Mithridates dönemine ait kalenin eteklerinde her gün onlarca dinamit patlatılıyor.

Ordu’nun Bayadı köyü sınırları içerisinde, Kurul Kayalıkları’nın zirvesinde konumlanan Kurul Kalesi’nde, 2010 yılından itibaren Prof. Dr. Yücel Şenyurt’un başkanlığında arkeolojik kazılar yürütülüyor.

Tam 2100 yıllık kaleye ilişkin kazılarda, geçtiğimiz eylül ayında, tarihi Kibele Heykeli’nin bulunması, büyük bir heyecana neden oldu. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, bir hafta içinde 15 bin ziyaretçi Ordu’ya akın etti. Ancak bilimsel çalışmaların sürdüğü kayalıkların Melet Irmağı’na bakan yamacında, yüzlerce yıllık kaleyi tehdit eden başka bir çalışma sürüyor. Tarihi kalenin altını oyan taşocağı için, her gün onlarca dinamit patlatılıyor.

Bilirkişi: Heyelan olur

1996’da koruma kurulunca kalenin çevresi 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edildi. Ardından sit alanı içinde açılan taşocağının ruhsatını mahkeme iptal etti. Ancak 2011 yılında ocağı işleten Kırca Mühendislik, kale ile ayrı kaya kütleleri üzerinde bulunduklarını ileri sürerek sit alanının daraltılmasını talep etti. Ordu İdare Mahkemesi’nin istediği bilirkişi raporunda, taşocağının kale yerleşimini tamamen yok edebileceği ifade edilmesine rağmen, Ordu Müzesi ve bilimsel kazıları yürüten Prof. Dr. Yücel Şenyurt farklı bir rapor tanzim ederek, taşocağının bulunduğu alanın, arkeolojik sitten çıkarılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, taşocağının bulunduğu alanın arkeolojik sit alanı dışına çıkarılmasını onayladı.

Bugünlerde taşocağının faaliyetleri sürerken, tarihi kalenin altındaki kaya mezarları da yok oluyor. Ocak aynı zamanda, kale için gözle görülür bir tehdit oluşturmuş vaziyette.

Çevreciler tepkili

Taşocağının faaliyetlerine devam etmesini sağlayan kazı başkanına kızgın olan Ordu Çevre Derneği’nin Başkanı Gül Ersan, şöyle isyan ediyor: "Arkeologlar mağaraların yanına gidemiyor, uzaktan bakıyorlar. Taşocağına yakın yerde buldukları çanak çömlekler konusunda da yukarıdan aşağıya yuvarlanmış olabileceğini söylüyorlar. Mahkeme, kazı başkanı profesörden görüş istiyor. O da raporunda ‘Sit alanına bir zararı yoktur’ diyor. Yani arkeologların vermiş olduğu raporlar sonucunda, şirket rahatlıkla çalışıyor."

Belediye Başkanı: Gönlümüzü yaralıyor

Arkeolojİk kazılara yılda 1 milyon lira destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da taşocağına tepkili. Başkan şöyle diyor: "Bakanlığın 50 bin liralık arkeolojik desteğini yılda 1 milyona çıkarttık. Kibele işin lokomotifi oldu. Kalenin girişinde heykel bulunması, içeride neler çıkacağına işaret. İki haftada 15 bine yakın ziyaretçi geldi. Esenyurt tarafından o güzel kompleksin yarısı yaralandı. Taşocağına benden önceki dönemde ruhsat verilmiş. Biz hem valilik hem Kültür Bakanlığı hem de büyükşehir olarak hukuki süreçte tamemen doğallığı, Kibele ve kaleyi koruma, geçmişten kaynaklanan ihmalleri düzeltme yönünde çalışmalara başladık. O vahşi, o yaralı bölüm gönlümüzü yaralıyor. En kısa sürede düzelteceğiz."