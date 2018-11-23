Kibariye, iddialara cevap verdi: Pastırma aldık, salam değil

Şarkıcı Kibariye'nin organizatörü, şarkıcının Almanya konserinde bilet paralarını alıp konsere çıkmadığını iddia etti. Kibariye, o iddialara yanıt verdi.

'2. Sayfa' programının haberine göre, Kibariye, önceki akşam Harbiye’de sahne aldı. Konser çıkışı basın mensuplarının karşısına geçen Kibariye, hakkında çıkan iddialara ilk kez cevap verdi.

Kibariye'nin açıklaması şöyle:

Ben hakkımı helal etmiyorum. İftira atmak Allah katında günahtır. Halkın parasına elimi sürmedim. Hayatta kul hakkına girmem ben. Allah korkunuz olsun be, Allah'tan korkun! Organizatörümüz bizi yemeğe götürdü ama burnumuzdan getirdi. Kaşıkla aldı, kepçeyle verdi. Otele götürdüler bizi, otelde bir yığın köpekle kaldık.

Sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım, giyindim, kuşandım sahneye çıkacağım. İçeride 300 kişi vardı. 'Paramı vermeden çıkmam' dedim. Cevdet Bey müdahale etti, kendime kaba konuşturmam. Orada bir gerilim yaşandı. Halkın parasını almışlar benim paramı vermediler. O panikten dolayı özür de dileyemedim seyirciden.

"Mahkemeye vereceğim"

Sucuk meselesine gelince, orada Bülent Bey bizimle geldi. Ali'ye parayı ben verdim. Benim param, senin paran diye bir şey yoktur. O benim kocam. Kibariye kimseden para almadı bu zamana kadar. Ali gitti sucuk, pastırma ve sosis aldı, salam almadık. Ben sesimle para kazandım, güzelliğimle değil. Bütün aileme ben bakıyorum. Bunlar hem benim hem de halkın parasını aldı. Daha önce birçok sanatçı arkadaşımın da başına gelmiş bu olay. Bu adamları mahkemeye vereceğim!

"Olmadı Kibariye Hanım, olmadı..."

Kibariye'nin açıklamasının ardından konser organizatörleri de '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:

Hiç mi Allah korkun yok? Sen bu işin içinde eşin Ali'nin neler yaptığını bile bile bizi nasıl sahtekarlıkla suçluyorsun? Geçen yıl ben sana üç tane yılbaşı konserinde bir dünya para verirken, 'Allah razı olsun' dediğin günleri ne çabuk unuttun! Bizde hangi sanatçının beş kuruşu kalmış. Onca sen kendi kocanı yargıla, ondan sonra bizi hırsızlıkla sahtekarlıkla suçla.

Bunu bütün Türkiye'ye duyuracağım. Senin eşinin nasıl bir insan olduğunu herkese bildireceğim. Sen bunların çok iyi farkındasın ama kendini aklamak için bizleri kötülüyorsun. Yazıklar olsun! Benim de çoluk, çocuğum var. Ben de ekmeğim için uğraşıyorum. Olmadı Kibariye Hanım. O kadar insanın giriş paralarına tenezzül ettin. Kocan o paraları cebine alıp giderken, diyemedin mi; madem gidiyoruz, konsere çıkmıyoruz. Bu paraları geri verelim. Diyemezdin çünkü cebinizde beş kuruş paranız yoktu. Senin kocan 500 Euro için günde 10 kere aradı beni yalvardı bana. 'Bana 500 Euro gönder' diye.



