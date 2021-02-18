Kibar Holding: Sigara içki bandrol ihalesini alan şirketle hiçbir ilgimiz yok

Devletin sigara ve içki bandrollerinin basımını ihaleyle matbaası olmayan DNS adlı firmaya verdiği, onun da işi daha önceki yıllarda baskıyı yapan Sicpa Türkiye’ye devrettiği haberi ses getirirken, haberde Sicpa Türkiye’nin sahibi olarak geçen Kibar Holding’den “Şirketle hiçbir ilgimiz yok” açıklaması geldi.

Kibar Holding‘den yapılan açıklamada Sicpa Assan’ın 2016’da satıldığı belirtildi. Satış sonrasında şirket unvanının “Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş.” olarak değiştirildiği belirtilen açıklamada, “Şirketin bizimle bir hissedarlığı veya ticari ilişkisi kalmamıştır. Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş., Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 Tuzla/İstanbul adresindeki Assan Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. unvanlı grup şirketimizin sahibi olduğu taşınmazın belirli bir bölümünde kiracı olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kiracı, 01.02.2021 tarihinde, bahsi geçen kira sözleşmesini feshettiğini ve 01.10.2021 tarihinde ilgili taşınmazı tahliye edeceğini tarafımıza bildirmiştir” denildi.

Açıklamada, haberde adı geçen DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş. ve şubeleri ile Kibar Holding ve grup şirketleri arasında herhangi bir ticari ilişki ya da kira ilişkisi bulunmadığı da belirtildi. DNS’nin adres içeriğinde “Kibar Group Holding Binası” ifadesinin yazılmasında Holding’in bilgisi ve muvafakati bulunmdığı kaydedilen açıklamada, “Bu konuda ilgili firmaya karşı gerekli hukuki aksiyonlar alınacaktır” ifadesine yer verildi.