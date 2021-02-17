Matbaası olmayan firmaya milyonluk bandrol basım ihalesi verilmiş!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak döneminde yerli ve milli yapılacağı iddiasıyla ihalesi iptal edilerek Darphane'ye devredilen, sigara ve içki bandrollerinin basımı işi DNS firmasına verildi. DNS firmasının matbaasının olmadığı ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Bora Erdin'in haberine göre, kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının önüne geçilmesi amacını taşıyan, alkol ve tütün ürünleri başta olmak üzere hassas ürünler için kullanılan bandrol basımı işi devlet açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri, yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu. Ancak ekonomi yönetimi bandrollerin yerli ve milli üretilmesi için görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verip, Sicpa Türkiye'nin aldığı ihaleyi iptal etti.

Kamu İhale Kanunu dışına çıkıldı

Böylece görev kamuya geçti. Herkes yeni bandrolleri devletin üretmesini beklerken, çıkarılan düzenlemelerle önce Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılan Darpahene'ye, ardından işi 3'üncü firmalara yaptırma yetkisi verildi. Bu yetkinin ardından Türkiye'de mayıs ayında "DNS" adlı bir firma kuruldu.

Darphane yönetimi, 30 Eylül'de, bandrol basımı işini Halil İbrahim Danışmaz'ın yeni kurduğu DNS firmasına verdi. Halil İbrahim Danışmaz'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la arkadaş olduğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında ABD'den düzenli olarak ona bilgi gönderdiği öne sürülmüştü.

Bandrol basım işini 2006 yılından 2019 yılına kadar sürdüren Sicpa Türkiye'nin, son yıllardaki yıllık aldığı bedel ortalama 120 milyon liraydı. Bu bedel DNS firmasının bandrol basım işini almasıyla birlikte 500 milyon liraya çıktı. DNS, işi aldıktan sonra bandrollere yüzde 100 ile yüzde 400 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Firma, bundan üç ay sonra da yeni yıla girerken bir zam daha uygulayarak, bandrol basım ücretini yüzde 25 daha artırdı.

Matbaa yok, baskıyı eski firma yapıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı ihale yaparken, teknik yeterlilik, tecrübe ve mali durum raporlaması isterken, ihalenin DNS firmasına verilmesi sırasında bu koşulların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ise belli değil.

Çünkü, bandrol basım ihalesini alan ve henüz 3 aylık DNS firmasının hiçbir tecrübesi olmadığı gibi, kendisine ait bir matbaası da bulunmuyor. DNS, bandrollerin baskısını kendisinden önce yaklaşık 12 yıl süreyle bu işi yürüten Sicpa Türkiye'ye yaptırıyor.

Bu durum da “Madem baskı aynı firmada yapılacaktı, neden iş ondan alınarak, çok daha büyük maliyet çıkaran, hiçbir tecrübesi olmayan bir başka firmaya verildi” sorusunu gündeme getirdi.

Bütün adresler Tuzla Kibar Holding

Sicpa Türkiye, 2006'da bandrol baskı ihalesini, Kibar Holding ile konsorsiyum kurarak almıştı.

Sicpa'dan sonra bandrol basım işini alan DNS şirketi de ihaleyi aldıktan sonra aralık ayında yeni şubesini Kibar Holding'in Tuzla'daki binasına taşıdı.

25 Aralık'ta açılan şubenin adresinde "Kibar Grup Tuzla" bilgisi yer aldı. Üç şirketin de adresi resmi kayıtlarda Yayla Mahallesi Rüya Sokak D-100 Karayolu No:2 Assan Tesisleri olarak yer alıyor.