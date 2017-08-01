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Yaşam

Kibar Feyzo'daki duvar yazısı buzlandı

Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı Kibar Feyzo, sansüre uğradı

01 Ağustos 2017 14:34

Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı Kibar Feyzo, sansüre uğradı.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, filmdeki sansürü köşesine taşıdı.

Koloğlu, “Kibar Feyzo’ 70’li yılların filmi. Kim bilir kaç defa izledik. Özel televizyon tarihi kadar eskidir. Kemal Sunal filmleri, kanalların kurtarıcısıdır. Sanırım bu hiç bitmeyecek. Zaman içinde filmlerin farklı farklı ‘bip’ ve ‘buzlamalardan’ geçtiğini gördük. “Eşooleşek” biplemesine alıştık. ‘Kibar Feyzo’da bir sahne ve Kemal Sunal İstanbul’u anlatıyor: “Bu İstanbul acayip bir şehir, çok şey ögrenmişem (…) grev, ekmek ve özgürlük.” Sonra o yılların en meşhur sloganlarından biri yazıyor duvarda ve ona bakıyor; ‘İşçiler kardeş, patronlar…. Görüntü de ‘buzlanmış’. Film 1978 yılında yapılmış. Tam 39 yıl önce!” dedi.

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