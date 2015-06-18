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'Kibar Feyzo' NBA'de!

NBA Live 2016'nın tanıtım filminde çalan müzik dinleyenleri şaşırttı

18 Haziran 2015 13:22

Başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı "Kibar Feyzo" filminin şarkısı artık NBA'de. NBA Live 2016 oyununun yapımcısı şirket, fon müziği olarak Cem Karaca'nın "Obur Dünya" şarkısını kullandı.

NBA Live 2016 isimli oyununun tanıtım videosu Türkiyeli kullanıcılar arasında olay yarattı. Yapımcı firma olan EA Games'in resmi hesabından yayınlanan tanıtım videosunda tanıdık bir ezgi yer alıyor. Ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı 1978 tarihli filmin müziği olarak da kullanılan ve daha sonraki yıllarda hep "Kibar Feyzo müziği" olarak hatırlanan söz ve müziği Muhlis Akarsu'ya ait olan "Obur Dünya" şarkısı artık bir NBA oyunun fon müziği.

Videoda "Obur Dünya" şarkısının rap müzikle harmanlanmış hali bulunuyor. Oyun 29 Eylül 2015 tarihinde satışa çıkacak.

İşte NBA Live 2016 tanıtımı:

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