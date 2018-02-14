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Kültür-Sanat

Khruangbin, Son Lux, Stimming x Lambert; Salon'da bu ay neler var?

Mart ayı Salon'daki ilk konuğu Teksaslı indie pop grubu Khruangbin oluyor

14 Şubat 2018 18:13

Mart ayı Salon’daki ilk konuğu Teksaslı indie pop grubu Khruangbin oluyor.

2016 sonunda konuk oldukları Salon’da bir kez daha izleyiclerle buluşmak üzere 2 Mart’ta yeniden geliyor. Teksaslı ekibin konserinin arkasından 3 Mart’ta sahne, post rock, trip hop grubu Son Lux’ın olacak. 

Yeni albümleri “Brighter Wounds”u City Slang etiketiyle hayranlarına bahşeden Son Lux, yepyeni şarkılarıyla Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında ilk defa İstanbul’da Salon’da olacak. 

Rock dünyasının son zamanlardaki projeleri arasında yer alan King Gizzard & The Lizard Wizard, %100 Müzik konserleri kapsamında 13, 14 ve 15 Mart’ta üç konserle Türkiye’de ilk kez Salon’a konuk olacak. Elektronik müzikseverlerin ajandasına not etmesi gereken tarih ise 17 Mart. Elektronik müziğin kıdemli prodüktörlerinden Stimming ile piyanist ve besteci Lambert’in ortak projesi Stimming x Lambert Salon’a konuk oluyorlar.

 

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