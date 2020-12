Khloe Kardashian, Koronavirüs'e yakalandı

Reality yıldızı Khloe Kardashian, yeni yayımlanacak "Keeping Up with the Kardashians" bölümünde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını söyledi. Kardashian, semptomlarının öksürük, kusma, titreme, baş ağrısı ve ateş olduğunu söyledi.

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian'ın "Keeping Up with the Kardashians" fragmanında "Koronavirüs olduğumu öğrendim. Odamdayım. İyi olacak ancak son günlerde kötü hissediyordum" dedi. Kardashian, semptomları arasında kusma, öksürük, baş ağrısı, titreme, ateş olduğunu söyledi.

Khloe Kardashian'ın Koronavirüs'e yakalandığını açıkladığı bölüm, ablası Kim'in özel bir ada tutarak düzenlediği 40'ıncı doğum günü partisinden sonra gerçekleşti. Kim Kardashian partiye gelecek konuklardan 2 hafta evlerinden çıkmamalarını ve Koronavirüs testi yaptırmalarını istemişti.