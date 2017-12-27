KHK'yı "Hukuk devletinin tabutuna çivi çaktılar" diye eleştiren MHP'li vekile partisinden tepki

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile getirilen tek tip kıyafet uygulamasını eleştiren MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'ya tepki gösterdi. Büyükataman, "Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir" ifadesini kullandı.

Cezaevinde 1 yıl kadar tek tip kıyafet giyen MHP Milletvekili Atila Kaya, KHK ile getirilen tek tip kıyafet için, "12 Eylül’e dönüş" yorumu yapmış, "Burada amaç, insanları kişiliksizleştirmek, kendi bedenine, düşüncesine, inancına yabancılaştırmak ve asıl hedef toplumu teslim almak" dedi. MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya son KHK'le için "Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor" yorumunda bulunmuştu.

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İsmet Büyükataman'dan tepki

Kaya'nın açıklamalarına tepki veren MHP milletvekili İsmet Büyükataman, Atilla Kaya'nın görüşlerinin MHP'nin görüşlerini yansıtmadığını kaydetti. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki milliyetçilikle demokrasi ayrılmaz, kopmaz bir bütün ve ruh ikizidir. Bu çerçevede ülkemizde ilan edilmiş olan OHAL kapsamında geçtiğimiz hafta iki yeni KHK yayımlanmıştır.

Bu kapsamda partimizin İstanbul Milletvekili Atila Kaya, bu çıkarılan KHK’lara tepki göstermiş, 'Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor' demiştir.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir.

Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır."