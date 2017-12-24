"KHK'ya göre işkencecilere, hırsızlara, tecavüzcülere, rüşvetçilere 'tek tip' yok, mahkemeye kravatlı gelebilirler"

Eski HDP Şırnak Milletvekili, avukat Hasip Kaplan yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile birlikte getirilen "tek tip kıyafet" uygulamasına tepki gösterdi. Kaplan, sosyal medya hesabında "KHK'ya göre, işkenceciler, hırsızlar, tecavüzcüler, ihaleye fesat karıştıranlar, rüşvetçiler sahtekarlar, kaçakçılar, katiller insanlığa karşı savaş suçları işleyenlere tek tip yok, Mahkemelere kravatlı takım elbiseli gelebilirler" paylaşımında bulundu.

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas da, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da duruşmalara "tek tip" kıyafetle getirileceğini vurguladı. Nas, sosyal medya hesabında şunları yazdı:

"Tecavüzden, çocuk tacizinden, aklı sıra 'namus' deyip kızını, karısını, sevgilisini katletmekten sanık olanlar havalı şekilde duruşmalara gelecek ve kravatlarından dolayı 'iyi hâl' indirimi alacaklar. Ama Murat Sabuncu, Osman Kavala’ya kravat yasak."

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Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) bugün (24 Aralık 2017) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 ve 696 sayılı KHK'lar ile, "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanların duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilmesi zorunlu kılındı.

Yeni KHK'yı değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"KHK ile alakalı olarak en önemlisi tek tip elbise meselesi. Örneğin bayanlarla ilgili bir inisiyatif var. Fakat, burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor. Cezaevine girdiği anda tek tip elbise giymeye başlayacak sanıyorlar. Hayır, yalnızca duruşmada giyecekler. Öyle kravatlı, havalı bir şekilde gelemeyecekler. Bu mağdurların da talebi, Türkiye'ye mahsus da değil bu. Dünyanın değişik yerlerinde uygulanıyor. Guantanamo'da bu yaşam tarzı haline dönüştü. Hatta orada ayaklarına zincirler takılıyor. Türkiye'de bu var mı? Yok."