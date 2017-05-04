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15 Temmuz Darbe Girişimi

"KHK ile kapatılan radyo ve TV'ler hükümete yakın medya grubuna ihalesiz olarak satıldı" iddiası

Samanyolu, Kanaltürk, Burç FM, Radyo Mehtap ve Radyo Cihan'ın satıldığı iddia ediliyor

04 Mayıs 2017 10:51

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatılan 86 radyo ve televizyon kanalına ait her türlü hak, lisans ve vericilerin ilansız, ihalesiz olarak medya gruplarına satılmaya başlandığı iddia edildi. Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaatle ilişkilendirilen Samanyolu TV, Kanaltürk TV, Burç FM, Kanaltürk Radyo, Radyo Mehtap ve Radyo Cihan'ın hükümete yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya Grubu’na satıldığı ileri sürüldü. Geri kalan televizyon ve radyoların satış işlemlerinin de aynı yöntemle devam ettiği, hükümete yakın diğer grupların TMSF’de satış için sırada olduğu öğrenildi.

"Önce kaçak kullanım"

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberi şöyle:

OHAL KHK’leri ile cemaate ait olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlerin idaresi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması için her türlü tedbiri almaya, usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verildi. Gülen cemaatine ait radyo ve televizyon kanallarının frekansları RTÜK tarafından geçici olarak TRT’ye devredildi. Yayıncı şirketler de Maliye Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Bu süreçte hükümete yakın yayın kuruluşları radyo ve televizyon kanallarının frekanslarını RTÜK’ten izin almadan hükümete yakınlığıyla bilinen yayın organları tarafından kullanmaya başladı. "Kaçak kullanım"ın RTÜK tarafından tespit edildiği ancak üzerine gidilmediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Maliye Bakanlığı daha önce kapattığı yayıncı şirketleri yeniden ihya etme kararı aldı, yani şirketleri yeniden açtı. Bakanlık her türlü değerlendirme ve satış işlemi için de TMSF’yi yetkilendirdi. TMSF de bir aylık süre içinde, cemaatin 86 radyo ve televizyon frekansı ile yayın şirketlerini hiçbir ihale ilanına çıkmadan, gizli bir şekilde satmaya başladı.

İlk satış Turkuvaz’a

TMSF, frekans ve verici satışına da Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Dünya Radyo Yayıncılık Anonim Şirketi ile Irmak Radyo ve Televizyon Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait Samanyolu TV, Kanaltürk TV ile Radyo Mehtap, Radyo Cihan, Burç FM, Kanaltürk Radyo’nun hak ve lisansları ile vericilerinin tamamını sattı.

Bu kapsamda Samanyolu TV ve Burç FM Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri; Kanaltürk TV ve Kanaltürk Radyo Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksüyon, Radyo Mehtap Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk; Radyo Cihan ise Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon şirketlerine satıldı. Bu radyo ve televizyonlara ait tüm vericiler de Turkuvaz Aktif Prodüksiyon A.Ş.’ye satıldı.

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