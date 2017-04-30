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KHK ile kapatılan kurum, içeride insanlar varken mühürlendi

"Bütün dostlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz"

30 Nisan 2017 20:18

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Fabrika Kolektif Üretim Merkezi, içeride 5 kişi varken mühürlendi. Fabrika Kolektif’te çalışma yürüten yurttaşlar binayı mühürlemek isteyen polislere kapıyı açmayınca polisler de içerideki insanlarla birlikte binayı mühürledi. 

"Başka kurumlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Fabrika Kolektif Üretim Merkezi'nde görevli kişiler, yapılan görüşmeler sonucu mührü kırarak merkezden çıktılarını bildirdiler. Görevli kişiler, terörle bağdaştırılabilecek herhangi bir eylem gerçekleştirmediklerini belirtirken, bundan sonraki süreçte çevredeki kurumlardan destek alarak atölyelerini yapmaya devam edeceklerini belirttiler. 

DİHA’nın ofisinde papağan mahsur kalmıştı

29 Ekim 2016’da 675 Sayılı KHK kapatılan ajanslar arasında Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) Ankara bürosu 31 Ekim’de mühürlenmişti. Ofiste yaşayan Tolaz isimli papağan, içeride kilitli kalmıştı. DİHA çalışanları, 1 Kasım’da Tolaz’ı kurtarmıştı.

 

 

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