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KHK ile kapatılan Dihaber'den açıklama

“Yüzlerce hakikati kamuoyuna duyuran dihaber, iktidarın şimşeklerini de kurulduktan kısa süre sonra üzerine çekti”

25 Ağustos 2017 15:01

Resmi Gazete’de yayımlanan 693 sayılı olağanüstü hal (OHAL) kanun hükünde kararnemesi (KHK) ile kapatılan Dihaber'den kapanmaya ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Dihaber, kapatılma kararıyla ilgili "'Gerçekler karanlıkta kalmayacak' ısrarı daha büyük bir kararlılıkla sürecek" dedi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İktidar eliyle gazeteciliğin, 'itirafçılık-iftiracılık, tetikçilik ve racon kesme' mesleği haline getirildiği bir ortamda gerçek gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan dihaber’in gece saat 05.00’te kapatılmasının mesajını aldık. 'Sizin gerçekleri yazmanızdan, hakikat peşinden koşmanızdan, toplumun sesi olmanızdan rahatsızız, bunu istemiyoruz…’ denildi.

Yüzlerce hakikati kamuoyuna duyuran dihaber, iktidarın şimşeklerini de kurulduktan kısa süre sonra üzerine çekti. Aynı zamanda toplumdaki 'ortak mücadele, alternatif sistem arayışlarını' da gündeme taşıyan dihaber, kısa süre önce yargılanan bir Kürt gazeteciye mahkeme başkanının dile getirdiği, 'o zaman ajans değiştirin' itirafıyla neden hedef seçildiği ortaya çıktı.

Yayına başladığı ilk günden itibaren 'gerçekleri açığa çıkarmak' için OHAL kuralları yerine, 'gazeteciliğin evrensel ilkelerini' esas alan dihaber kapatıldı. Ancak gazetecilik ilkelerini kendi özgür basın deneyimleriyle buluşturan ve gazetecilik ilkelerine bağlı gazetecilerin 'Gerçekler karanlıkta kalmayacak' ısrarı daha büyük bir kararlılıkla sürecek."

 

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