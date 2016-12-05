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Eğitim

KHK ile işlerini kaybeden akademisyenler, sokak derslerine başladı

“Sokakta da olsa bilim üretmeye hazırız”

05 Aralık 2016 03:28

Kanun Hükmünde Kararnameler’le (KHK) ihraç edilen, açığa alınan ya da hakkında soruşturma başlatılan akademisyenlerin ders vereceği ‘Sokak Akademisi’ başladı.

BirGün’ün haberine göre, ilk dersini dün Ankara Kuğulupark’ta ‘Hegemonya ve karşı hegemonya’ başlığıyla yapan Sokak Akademisi’nin ilk akademisyenleri ise görevinden uzaklaştırılan Yasin Durak ve hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Mutlu oldu.

“Ne kadar yapabilirsek yapacağız”

Yasin Durak, başlattıkları çalışmayı şu sözlerle özetledi: 

“Özellikle ihraç edilen akademisyenlerin başını çektiği bir atölye olarak kurguladık Sokak Akademisi'ni. Bu atölye çalışmaları çerçevesinde de her hafta farklı yerlerde farklı hocalar ders verecek. Sokak derslerini, bu koşullarda nereye kadar yapabilirsek yapacağız.”

“Sokakta da olsa bilim üretmeye hazırız”

Üniversitelere yapılan baskılara da değinen Durak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Akademi inanılmaz bir baskı altında. İstediğiniz çalışmayı yapıp bilim üretemiyorsunuz. Biz de bu sebeple akademiyi sokağa taşımaya karar verdik. Sokak Akademisi, ‘Bilimsel üretiminin sınırları olmaz’ demenin bir çeşidi. Yani, bilimsel üretimi kısıtlayabileceğini zannedenler yanılıyor, sokakta da olsa bilimsel üretime hazırız.”

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