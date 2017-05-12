KHK ile ihraç edilen yazar Pelin Buzluk’a ödül

Sait Faik Hikaye Armağanı'nın bu yıl 63'üncüsü düzenlendi. Bu yılın ödülünü KHK ile görevinden ihraç edilen yazar Pelin Buzluk kazandı.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikaye Armağanı’nın bu yıl 63’üncüsü verildi. Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları tarafından düzenlenen ödül, bu yıl, “En Eski Yüz” adlı kitabıyla Pelin Buzluk’a verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda mühendis olarak görev yapan Pelin Buzluk, 689 sayılı KHK ile ihraç edilmişti. Karar hakkında açıklama yapan Buzluk, “İhraç edilme sebebim büyük oranda akademisyenlere destek imzacısı yazarlar arasında yer almam” demişti.