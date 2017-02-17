KHK ile ihraç edilen Prof. Taşkın: OHAL fırsatçılığı kursaklarında kalacak

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyen Prof. Dr. Yüksel Taşkın'ı öğrencileri tarafından uğurladı. İhraçları "OHAL fırsatçılığı" şeklinde değerlendiren Prof. Taşkın, bu fırsatçılığın kursaklarında kalacağını söyledi.

dihaber’de yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi öğrencileri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan akademisyenleri uğurlamak amacıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (SBF) bulunduğu Anadoluhisarı Kampüsü'nde bir araya gelerek açıklama yaptı.

"Hava çok güzel çocuklar, dersi dışarıda işleyelim"

Açıklamaya, ihraç edilen akademisyenler de katıldı. Uğurlamada, “Akademiler susturulamaz geri döneceğiz” yazılı pankartının yanı sıra, üniversiteden ihraç edilen SBF Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın'ın karikatürünün çizilip, üzerinde “Hava çok güzel çocuklar, dersi dışarıda işleyelim” yazılı pankart açıldı.

“Biz hesap vermekten geri durmadık”

Uğurlama töreninden konuşan akademisyen Yüksel Taşkın, “Bu okulun içinde ve dışında, asla hesap vermekten geri durmadık, çekinmedik. Hukukta hesap vermekten korkmadık. Biz bunu zaten yapıyorduk” dedi.

“Türkiye’de düşünmenin suç olmadığı” fikrinin son yıllarda oluşmaya başladığını ifade eden Taşkın, “90’ların başında bunun için çok mücadele edildi çünkü. Peki, üniversiteler ne yaptı? Üniversitenin araştırma komisyonu tarafsız değildi. Bizi 'terörist' ilan ettiler. Savcı bir terör ile ilişkilendirmiyor. Kaldı ki adımıza açılan tüm davaları kazanmışız” diye konuştu.

Yapılan ihraçları, "OHAL fırsatçılığı" şeklinde değerlendiren Taşkın, bu fırsatçılığın kursaklarında kalacağını ifade ederek, toplumu bu yaşananlara itiraz etmeye çağırdı.

Taşkın, “Burada özellikle AK Partililere çok büyük iş düşüyor. Çünkü ben bunu onlar adına da yakıştırmıyorum. Burada çok farklı bir grup ve bambaşka bir hesap var. Bunları boşa çıkarmak lazım” diye konuştu.

Taşkın konuşmasının ardından, öğrencilerine tek tek sarılarak onlardan ayrıldı.