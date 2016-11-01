KHK ile ihraç edilen öğretmeni minik öğrencileri uğurladı

Adana'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Eğitim Sen Üyesi Yalçın Alçiçek, görev yaptığı İsmail Hazar İlkokulu'ndaki öğrencilerine gözyaşları eşliğinde veda etti.

Evrensel'de yer alan habere göre, bugün okul bahçesinde toplanan Alçiçeği uğurlama için toplanan çocuklar ve veliler sık sık “Öğretmenime dokunma” sloganı attı. Duygusal anların yaşandığı veda töreninde öğretmenlerinin ihraç edildiğini bilmeyen öğrenciler Alçiçek’e “Neden gidiyorsunuz? Tatile mi gidiyorsunuz?” diye sordu. Çocukların bu sorusunu yanıtlayan veliler ise “Öğretmeniniz tatile gidecek, geri gelecek” dedi.

Veliler, vedalaşma alanına gelen okul müdürüne ise “Öğretmenine sahip çıkamadın” diyerek tepki gösterdi.