KHK ile ihraç edilen akademisyenler için 'Yalnız Değilsiniz' toplantısı

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilen akademisyenler, İzmir Düşünce Topluluğu ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) işbirliğinde düzenlenen "Yalnız Değilsiniz!" dayanışma toplantısında bir araya geldi. İzmir Düşünce Topluluğu adına Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Engin Önen de, "Hayatım boyunca üniversitenin bu kadar kötü olduğunu görmedim" dedi.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre, KHK ile meslekten ihraç edilen akademisyenler, İzmir Düşünce Topluluğu ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) işbirliğinde düzenlenen "Yalnız Değilsiniz!" dayanışma toplantısında bir araya geldi. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde önceki akşam gerçekleştirilen buluşmaya CHP milletvekilleri Musa Çam, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Mustafa Balbay, SODEM Yönetim Kurulu ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, görevden alınan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, KHK mağduru akademisyenler katıldı. Soyer, “Mümkün olduğu kadar aramızdaki dayanışmayı güçlendirmeliyiz. KHK’lerle ihraç edilen, akademisyenleri, memurları ve öğretmenleri dinleyeceğiz. Hayalini kurduğumuz bir demokrasi ya da siyaset akademisini bu arkadaşlarımızla kurabiliriz” dedi. Pekdaş da "Türkiye’nin hayırlı bir geleceği de var. Biz ona hep birlikte çok inanıyoruz" dedi.

Daha çok ders

İzmir Düşünce Topluluğu adına Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Engin Önen de, “Hayatım boyunca üniversitenin bu kadar kötü olduğunu görmedim” dedi. İhraç edilen akademisyen Melek Göregenli ise şunları söyledi: “İhraç oldum, ama eskisinden daha çok ders veriyorum. Hukuk hepimize lazım. Ben sosyalist bir insanım ve Fethullah Gülen Cemaatini hoş görmem ya da desteklemem mümkün olamaz. Ama FETÖ gerekçesiyle işten atılan insanların somut delillerle yargılanması gerekiyordu. O insanlardan bazıları intihar etti. Bizim üniversitemize kayyum atandı. Seçimle ilk üçe girenler atanmadı, çünkü hiçbirine güvenmiyorlar. Güvendikleri dinci insanlar FETÖ’cü mü değil mi bilmedikleri için güvendikleri başka birilerini atadılar.”