Khal Drogo Game of Thrones'a geri mi geliyor?

Game of Thrones'da Khal Drogo'yu canlandıran aktör Jason Momoa'nın Instagram hesabından paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada "Khal Drogo diziye geri mi geliyor?" sorusuna neden oldu.

Momoa, çekimlerin devam ettiği İrlanda'da dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss ile birlikte eğlendiği bir fotoğrafını paylaştı. 37 yaşındaki aktör, "İrlanda'dayız ve biraderlerimle anne sütü içiyoruz. Game of Thrones dünyanın en iyi dizisi. Merhaba, Drogo!" yazdı.

Khal Drogo, Dothraki halkının lideri ve Khalessi'nin eşiydi. Game of Thrones'un 2. sezon finalinden beri dizide boy göstermiyor.