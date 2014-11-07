Kezban Arca Batıbeki’nin sergisinin başrolünde Nurgül Yeşilçay var

İstanbul'74 Karaköy galeri, 10 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında Kezban Arca Batıbeki’nin sadece kadına değil bireye yönelik içsel ve çevresel kuşatmayı da ele alan “Manzarasız Bir Oda” sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide Batıbeki’nin, babası Atıf Yılmaz'ın ünlü filmi “Aaahh Belinda” için çektiği 9 dakikalık yeni bir versiyonu da yer alacak. Bu yeni versiyonda; Müjde Ar'ın rolünü Nurgül Yeşilçay oynuyor.

Radikal’deki habere göre, sergi, izleyicilerine bir aralıktan gizlice içeriye bakıyor duygusunu yaşatmayı amaçlıyor. Batıbeki’nin en kapsamlı sergilerinden biri olan bu sergideki duygu yüklü andaçlara sahip üretimlerden oluşan “Manzarasız Bir Oda”; tümüyle farklı medyumlardan oluşuyor.

Tüm mekana yayılan enstalasyonları da içeren sergi; üzerinde ahşap kolajların yer aldığı 5 ahşap panodan oluşan obje-resimler ve bu panoların, eski bir teknik olan fotogravür tekniğiyle değişimlere uğramış yeniden üretimlerinin yanı sıra başrollerini Nurgül Yeşilçay, Yiğit Karaahmet ve Hakan Ezer’in oynadığı, Atıf Yılmaz’ın, 1986 yapımı “Aaahh Belinda” filminin 9,5 dakikalık yeni bir yorumunu da içeriyor.

Kezban Arca Batıbeki’nin bir filmin fragmanında geziyor hissinde kurguladığı anlatım, panalordan ortaya çıkarak; gravürleri, enstalasyon ve kısa filmi de içine alacak şekilde genişliyor. Ortaya çıkan bu anlatım dili ile bütünselliği pekiştiren Batıbeki’nin yapıtına eklemlenen “Ahh… Belinda” adlı kısa filmi, son derece ustalıklı anlatımı ve farklı yaklaşımıyla, Atıf Yılmaz’ın aynı adlı kült filmiyle de bağ kuruyor.



