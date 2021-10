Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel taciz davaları henüz sonuçlanmadan setlere döndü

Oscarlı oyuncu Kevin Spacey (62), hakkında çıkan taciz iddialarının ardından dört yıl sonra setlere döndü.

Kovulduktan sonra bir ilk

NTV'de yer alan habere göre; 2017'de House of Cards dizisinden kovulduktan sonra bir projede yer almayan oyuncu, yeni filmi Peter Five Eight çekimlerinde görüntülendi.

Spacey üç ay önce de Italyan L'uomo che disegno Dio filminde rol almayı kabul etmişti. Usta oyuncunun hakkında açılan taciz davaları henüz sürerken yeniden sinemaya dönebilmesi tepkilere yol açmıştı. Spacey hakkındaki tüm iddiaları reddediyor.