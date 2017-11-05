Ketenpere filminin oyuncuları, Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - KETENPERE filminin oyuncuları Bursa\'da düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Filmin başrol oyuncularından Şafak Sezer, \"Keyifli bir iş çıkardık. İzlerseniz mutlu oluruz\" dedi.

3 Kasım\'da vizyona giren komedi türündeki Ketenpere filminin başrol oyuncuları, Bursa\'daki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Etkinliğe oyuncular Şafak Sezer, Abidin Yerebakan, Elif Erol, Ümit Okur, Volkan Başaran, Kemal Erek ve Ali Şentürk katıldı. Büyük ilgi gören Şafak Sezer, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan Şafak Sezer, film ekibiyle galalar ve setlerde bir araya geldiklerini söyledi, \"Çok tehlikeli bir ekibiz\" diye espri yaptı. Paranın getirdiği iyilik ve kötülüklerin yer aldığı hikayelerin sevildiğini belirten oyuncu Sezer, \"Onların üzerine filmler yazıyoruz, bu da onlardan bir tanesi. Keyifli bir iş çıkardık. İzlerseniz mutlu oluruz, sinemanın 8-9 aylık bir acısı var. En büyük tatlılığı da seyirciyle buluşması. Filmde ara ara göndermeler yapılıyor\" dedi.

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