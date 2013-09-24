Keskin: İnce Ankara'dan aday olmayı düşünüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, CHP milletvekili Muharrem İnce’nin Ankara'dan belediye başkan adayı olmayı düşündüğünü söyledi. Daha önce de CHP'li Aylin Nazlıaka Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, NTV’nin canlı yayınında soruları yanıtladı.

'İnce Ankara'dan aday olacak'

Ankara’da CHP’den aday olmak isteyen bilim adamları ve STK temsilcilerinin olduğunu vurgulayan Keskin, “CHP milletvekilleri arasında Yalova Milletvekilimiz Muharrem İnce arkadaşımızın başkan adayı olması eğilimi ortaya çıktı. Sanırım Sayın İnce de aday olmayı düşünüyor” dedi.

'Sarıgül'e kapı açık'

İstanbul adaylığıyla ilgili de bilgi veren Keskin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e kapılarının açık olduğuna dair yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Mustafa Sarıgül’ün bazı prosedürleri aşması gerektiğini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

“Bence aşılması gereken bürokratik engellerin aşılmasında bir zorluk yaşayacağımızı sanmıyorum. Tüzüğümüzün getirdiği bazı öngörüleri önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerle aşarız. CHP’nin ortaya koyduğu yöntemden Mustafa Sarıgül de yararlanarak aday olma fırsatını elde edecektir.”