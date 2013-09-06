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Politika

Aylin Nazlıaka, Melih Gökçek'e rakip oldu

Aylin Nazlıaka: Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktım. Başkentin ilk kadın belediye başkanı olmak istiyorum

06 Eylül 2013 13:09

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da izin aldığı söyleyen Nazlıaka, açıklama yaptı.

 

Ankara'ya talip oldu

 

Seçilmesi halinde başkentin ilk kadın belediye başkanı unvanını alacak olan Nazlıaka, "Doğduğum, büyüdüğüm, okuduğum kentimin, Ankara'nın belediye başkanlığına talibim. Milletvekili olduğum bu kentin sevdalısı olarak Ankara'yı, sokaklarını neredeyse tüm hikayeleri ile biliyor, tanıyorum. Bu şehrin tarihsel birikiminden beslendim. Ankara'nın tarihi, mücadelenin tarihidir. İşgal güçlerine karşı verilen bağımsızlık savaşının kazanılmasının sembolüdür. Bu şehirde inanılmazlar gerçekleştirilmiştir. İşte bu nedenle Ankara inandıkları uğruna mücadele edenlerin kazandığı bir şehirdir" dedi.

 

‘Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştireceğim’

 

Nazlıaka şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktım. Başkentin ilk kadın belediye başkanı olmak istiyorum. Çünkü bu şehirle ilgili bazı hayallerim var, bu hayalleri gerçekleştirebileceğime inancım var. Partim uygun görür ve aday gösterirse, kazanacağımıza inanıyorum. Ankara, halkıyla kavga eden değil, onları dinleyen; istek ve taleplerine kucak açan, sevgi dilini egemen kılan bir belediye başkanı tarafından yönetilmeli. Ankara'yı AKP zihniyetiyle özdeşleşmiş ve kentleri rant alanı olarak gören anlayıştan kurtaracağız. Ankara'yı, modern, aydınlık, estetik bir kente dönüştüreceğiz. Sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alan, katılımcı demokrasiyi benimsemiş, Ankara'yı Ankaralılarla birlikte yönetecek bir belediye başkanına ihtiyaç var. Şereflikoçhisar'dan Kızılcahamam'a, Nallıhan'dan Kalecik'e kadar bu kentin tüm sakinleri yönetime katılacak. Kentin tüm değerlerine, kültürüne, tarihine hep birlikte sahip çıkacağız. Ankara'mız, finans kurumlarının taşınarak boşaltıldığı değil, yatırımlarla zenginleşen güçlü bir başkent kimliğini kazanacak."

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