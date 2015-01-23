'Keşke yazmasaydım' denilen mesajları silen uygulama!

ABD merkezli Strings firması gönderdikten sonra pişman olunan mesajlar için "İstediğiniz şeyi, istediğinizle paylaşın, istediğiniz anda sözünüzü geri alın" sloganıyla bir 'anında mesaj' uygulaması çıkardı. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor?

Strings firmasının Genel Müdürü Edward Balasanyan bu ücretsiz uygulamanın gönderilmiş mesaj, fotoğraf ve videoları sadece kendi telefonunuzdan değil, gönderdiğiniz kişinin telefonundan da sildiğini söyledi. Uygulama, izniniz olmadan karşı tarafın mesajı indirmesini, paylaşmasını, hatta ekrandan görüntü almasını bile önlüyor. Ancak bunun için karşı tarafın da aynı uygulamayı kullanıyor olması gerek.

BBC Türkçe‘de yer alan habere göre, Balasanyan "Örneğin ben bir sohbet grubu oluşturur ve birkaç kişi eklersem, gruptakiler bu sohbeti görebilir ama kimse benim iznim olmadan başkalarını dahil edemez ve içerik kopyalayamaz" diyor.

Balasanyan "Burada olan, burada kalır" ilkesini benimsediklerini belirtiyor.

Kendini imha eden mesajlar

Strings, türünün ilk örneği değil. Ancak beta versiyonunu çıkardığı 31 Aralık'tan bu yana popüleritesi fırladı.

Balasanyan 1000 kullanıcısı olan uygulamanın, o zamandan bu yana 40 bin kişi tarafından indirildiğini belirtiyor.

Invisible Text ve Ansa gibi uygulamalar, mesajların belirlenen bir süreden sonra 'kendini imha etmesini' sağlıyor.

On Second Thought uygulaması ise, karşı taraf almadan önce kullanıcının mesaja bir kez daha bakmasına olanak tanıyor, istenirse mesaja 'ambargo koyarak', ertesi sabah görülmesini sağlayabiliyor.

Gözlemciler, bu tür uygulamaların piyasada kalıcı olup olmayacağını görmek için beklemek gerektiğine dikkat çekiyor.

IDC Asia-Pacific şirketi yetkililerinden Shiv Putcha ise, geçenlerde Snapchat örneğinde yaşandığı gibi, silinen mesajların yine de bir yerlerde iz bırakabildiğini söylüyor.

Üç yıllık bir uygulama olan Snapchat, paylaşılan mesaj ve görüntüleri üç saniye sonra otomatik olarak siliyor.

Ancak şirket geçen yıl 'hack'lenerek üçüncü bir tarafın gönderilen fotoğrafları saklayabildiğini kabul etti.

Pişman olunan mesajları silmeyi amaçlayan uygulamaların mesajlaşmayı düzenleyen kurallara takılması da olası.

Putcha, özellikle Paris saldırıları ardından hükümetlerin mesaj içeriklerine erişim talebinin arttığına dikkat çekiyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron da geçenlerde, yetkililerin şifrelenmiş de olsa özel mesajları okumasına olanak tanıyacak yasal düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Putcha, "Mesaj uygulamalarında tam gizliliğin garantisi yok" diyor.