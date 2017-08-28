"Keşke herkes Aleyna Tilki gibi olsa"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin “Kendimi çok beğeniyorum ve seviyorum. Tek derdim dünya starı olmak" ifadesiyle ilgili olarak "Keşke herkes tıpkı Aleyna gibi düşünebilse. Hepimiz kendimizi sevsek ve beğensek. Çünkü kötülük bulaşıcı bir şeydir" dedi.

Sevilay Yılman'ın "CHP de artık trole gelmesin ama..." başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Keşke herkes Aleyna gibi olsa

Aleyna Tilki... Adı gibi kendisi de ilginç bir genç kız. Önceki gün bizim gazetede okudum. Bir yerlere röportaj vermiş. Demiş ki, “Kendimi çok beğeniyorum ve seviyorum ve tek derdim dünya starı olmak!” filan... Bazıları bu açıklamalardan dolayı Aleyna’yı yaşından büyük laflar eden fazla egosantrik bir tip olarak görmüş. Onlara göre özgüven patlaması yaşıyormuş bu çocuk! Onlar umurumda değil, ben kızın söylediklerini çok içten ve hoş buldum. Keşke herkes tıpkı Aleyna gibi düşünebilse... Hepimiz kendimizi sevsek ve beğensek... Çünkü kötülük bulaşıcı bir şeydir. Kendisini seven ve beğenen hiç kimse kendisine kötülük yapmayacağı için çevresine de bulaştırmaz ve hal böyle olunca da hayat daha yaşanılası ve keyif verici olur!

Değil mi?