"Sağlıkta, temizlikte, markette, fabrikada, inşaatta, sette, kuryede, PTT'de, büroda çalışanlar risk altında"

Kamu Emekçileri Sendikası yeni tip Koronavirüs (Covid-19), nedeniyle risk altında meslek gruplarını paylaştı. KESK, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta, temizlikte, markette, fabrikada, inşaatta, sette, kuryede, PTT'de, büroda ve birçok iş kolunda emekçiler risk altında" dedi.

KESK, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, risk altındaki meslek gruplarına ve taleplerine yer verdi.

Koronavirüs'e karşı yaygın test uygulanması çağrısını da yapan KESK, "Sağlık emekçileri için koruyucu malzeme temin edilmeli, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanmalı, borçları ve kiraları ertelenmeli" dedi.

Zorunlu olmayan kamu hizmetlerinin durdurulması gerektiğini vurgulayan KESK, tüm KHK'lı sağlık emekçileri işe iade edilmesi gerektiğini belirtti.

"Büro emekçileri, market, fabrika ve inşaat çalışanları da risk altında" diyen sendika, "borçları, kiraları ve faturaları ertelenmeli" çağrısını yaptı.

KESK, Koronavirüs salgını döneminde, işsizlik maaşı başvurularının ilgili kurumun internet sitesi üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.