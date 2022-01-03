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Yaşam

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"i iki günde 190 bin kişi izledi

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılara yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hayatı film oldu

03 Ocak 2022 16:05

 TRT ve Dijital Sanatlar'ın yapımcılığını üstlendiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, 2022'nin ilk hafta sonu en çok izlenen yapım oldu.

Box Office'ten alınan bilgiye göre, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren yapımı iki günde 190 bin 387 kişi izledi.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu ile Rahman Beşel paylaştı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Feyzioğlu üstlendi.

Toplam 3 ay süren, bir helikopter, 22 askeri araç ve 54 sivil aracın kullanıldığı yapımda, yardımcı oyuncularla 1.195 kişi rol aldı.​​​​​​​

 

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