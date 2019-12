Kesinti istemeyen emekli SGK'ya başvuracak

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından, derneklere üye emekli, dul ve yetimlerin üyelik aidatlarının aylıklardan kesintisinde hiçbir derneğe ayrıcalık yapılmadığı, belirlenen şartları taşıyan ve istenen belgeleri ibraz eden derneklerin talebi üzerine açıklanan usul ve esaslara göre kesintinin yapıldığı bildirildi. Dernek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri süren sigortalılar kuruma başvuracak.



Dernek üyeliğinin sona erdirilmesi konusundaki taleplerin ilgili derneklere yapılması gerekmektiği bildirildi.



SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, SSK sigortalı ve hak sahiplerinden dernek üyesi olanların üyelik aidatlarının aylıklarından kesilmesine ilk olarak SSK Yönetim Kurulu Kararı ile 1979 yılında başlandığı hatırlatıldı.



Aidatlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk derneklere ait olmak üzere, dernek üyesi sigortalı ve hak sahiplerinden üyelik aidatı kesintisi yapılmasının SSK Yönetim Kurulunun 2005 yılında aldığı kararla uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, yönetim kurulu tarafından buna ilişkin kriterlerin de belirlendiği vurgulandı.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından alınan 29 Ocak 2010 tarihli yazıda, 2010 Ocak ayı itibariyle Türkiye Emeklileri Derneğinin 649 bin 245 üyesi bulunduğu ve Türkiye genelinde 92 adet şubesinin olduğu; Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğinin ise 97 bin 194 üyesinin bulunduğu ve Türkiye genelinde 48 adet şubesinin olduğu belirtilmiştir. Yönetim Kurulumuzun belirlediği şartları söz konusu iki derneğin yerine getirdiği anlaşılmıştır. Derneklerin 2010 yılı aidat kesintilerine ilişkin talepleri üzerine, kurumumuzca ''kesinti talebinin yerine getirilebilmesi için üye olanlar için ilgilinin muvafakatinin alınarak kuruma ibraz edilmesi, muvafakat yazıları ibraz edilemeyen üyelere ait kesinti tutarlarının ilgililere ödenmek üzere kanuni faiziyle birlikte kuruma iade edileceğine ilişkin taahhüdü'' içeren Dernek Yönetim Kurulu kararı istenmiştir. Dernekler doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun derneklerine ait olduğunu taahhüt eden Yönetim Kurulu Kararlarını kurumumuza göndermiştir.''





Muvafakat vermeyenlerin durumu



Türkiye Emeklileri Derneği tarafından belirlenen yıllık 18 TL, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği için belirlenen yıllık 15 TL'lik aidatın söz konusu derneklerin üyesi olduğu bildirilen sigortalı ve hak sahiplerinin 2010 Şubat aylıklarından kesilerek ilgili hesaplara aktarıldığı bildirilen açıklamaya, şöyle devam edildi:



''Her iki dernek de liste halinde göndermiş oldukları kişilerin derneklerinin üyeleri olduğunu, ayrıca aidatların aylıklarından kesilmesine dair üyelerin muvafakatlerinin derneklerinde bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bu nedenle üyelik kayıtlarından veya muvafakatlerden doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk söz konusu derneklere aittir.



Dernek üyesi olmadığı veya muvafakat vermediği halde aidat kesintisi yapıldığını ileri süren sigortalı ve hak sahiplerinin bu konuda kurumumuza yaptığı başvurular ilgili derneğe gereği yapılarak aidatın iade edilmesi için gönderilmekte ve sonucundan bilgi istenmektedir. Bunun dışında dernek üyeliğinin sona erdirilmesi konusundaki taleplerin ilgili derneklere yapılması gerekmektedir.



Ayrıca, kurumumuzca yapılan aidat kesintilerinde hiçbir derneğe ayrıcalık yapılmamakta olup, Yönetim Kurulumuzun belirlediği şartları taşıyan ve istenen belgeleri ibraz eden derneklerin talebi üzerine yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre üyelik aidat kesintisi yapılmaktadır.



Üyelik aidatlarının aylıklarından kesilmesine muvafakati olmayanların veya dernek üyeliğinden ayrıldığı halde aidat kesintisi yapıldığını düşünenlerin durumu, kurumumuza yazılı olarak bildirmeleri halinde gereği yerine getirilecektir.''