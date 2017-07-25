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Yaşam

Kesilmekten kurtarılan eşekler sahiplendiriliyorlar

Hayvanlar, barınakta özel olarak hazırlanan alanda bir süre bakıma alınıyor

25 Temmuz 2017 13:44

Adana'da farklı dönemlerde kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendiriliyor. Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları, bu yıl kurtarılan 80'e yakın at ve eşeğin 60'sının sahiplendirildiğini söyledi

Uygunsuz ortamlarda kesilip, etleri kaçak olarak piyasaya sürülen at ve eşeklerden kurtarılanlar, Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veya zabıta ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getiriliyor.

Hayvanlar, burada özel olarak hazırlanan alanda bir süre bakıma alınıyor. Herhangi bir hastalığı olup olmadığı veterinerler tarafından takip edilen at ve eşekler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan, 'sahiplendirilebilir' yazısı geldikten sonra, başvuran özellikle üreticilik yapan köylülere ücretsiz veriliyor.

Barınak görevlileri bu yıl içinde 80'e yakın at ve eşeğin getirildiğini bunun 60'ının sahiplendirildiğini söyledi. 20 hayvanın sahiplendirilmesi için ise, Cumhuriyet Savcılığı'ndan gelecek yazının beklendiği bildirildi.

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