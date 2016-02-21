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Kesha yapımcısına açtığı davayı kaybetti

Pop yıldızı, yapımcısının kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla dava açmıştı

21 Şubat 2016 01:06

Pop yıldızı Kesha, kendisine tecavüz ettiğini söylediği yapımcısı Dr.Luke ve Sony ile arasındaki sözleşmenin feshedilmesi için 2014 yılında açtığı davayı kaybetti.

Radikal’in haberine göre, Kesha, 2014 senesinde kendisine rızası dışında uyuşturucu vermek, cinsel tacizde bulunmak ve tecavüz etmekle suçladığı yapımcısına açtığı davayı kaybetti. Mahkeme pop yıldızının Lukasz Gottwald ile 6 albümlük sözleşmesine bağlı kalması gerektiğine hükmetti.

28 yaşındaki Kesha,  yapımcısı Gottwald’ın, kendisine 18. Yaş gününde uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiği gerekçesiyle,  Sony ile olan iş sözleşmesinin fesh edilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Dava süresince albüm şirketi Kesha’ya başka bir yapımcıyla çalışmasını teklif etmiş, ancak Kesha albümlerinin reklamının daha az yapılması korkusuyla bu talebi de reddetmişti.

Yargıç Shirley Kornreich, söz konusu anlaşmanın bozulması halinde Sony’nin ‘düzeltilemeyecek’ şekilde zarar göreceğini ve sözleşmeyi bu şekilde bozmanın eyalet hükümlerine karşı olduğunu söyleyerek genç yıldızı söz konusu şirketle çalışmaya devam etmek zorunda bıraktı.

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