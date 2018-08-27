Keşfettiği semendere, aynı gün kaybettiği annesinin adını verdi

Sürüngenlerin yaşamı üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bayram Göçmen, 2,5 yıl önce Muğla'da semender çalışması yaptığı sırada yeni alt tür keşfetti. Yeni semender türüne, profesörün aynı gün kaybettiği annesi Ülfet Göçmen'in adından esinlenilerek, 'ulfatae' adı verildi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen, uzun yıllardır Türkiye'nin dört bir köşesinde sürüngenlerin yaşamını inceliyor. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, kırsal, dağlık ve ormanlık alanlarda yürüttüğü bilimsel çalışmalarla bugüne kadar 60'ın üzerinde alt tür keşfi yapan Prof. Dr. Göçmen, Muğla'nın Göcek bölgesinde yeni semender alt türü keşfetti. Göçmen, 2,5 yıl önce keşfettiği, bilimsel incelemeler sonucu yeni alt tür olduğu kesinleşen ve makalesi de yayımlanan yeni alt tür semendere, 2,5 yıl önce keşif yaptığı gün olan 27 Ağustos'ta kaybettiği annesi Ülfet Göçmen'in adından esinlenerek, 'ulfatae' adını verdi.



Prof. Dr. Bayram Göçmen, 2,5 yıl önce çalışmayı tamamlayıp, Köyceğiz'de semender çalışmaları yaptıkları sırada konakladıkları otele döndüğünde annesini kaybettiğini öğrendiğini söyledi. Göçmen, "Dostlarım o süreci bilir, yıkılmıştım. O zamanki semender çalışmalarımız da bu süreçte sonuçlandı ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Gökçeovacık ya da halk arasında 'ala' olarak da bilinen semenderimizin 2 ayrı taksonu temsil ettiğini ortaya çıkardık. Bu taksona, o çalışmayı yaparken kaybettiğim anacığımın adını vermeyi uygun gördük" diye konuştu.