'Keşanlı Ali Destanı' yüzyılın oyunu seçildi

İki ayda bir yayımlanan edebiyat dergisi Notos’un ‘Yüzyılın 40 Oyunu’ adlı araştırmasında, Haldun Taner'in 1964 yılında yazdığı “Keşanlı Ali Destanı” birinci seçildi.

Notos dergisi, her yıl farklı bir konuda geleneksel yıllık kamuoyu araştırmaları yapıyor. Bu yıl 14'üncüsü düzenlediği araştırmayı oyun metinlerine yönelik yapan Notos'un ilk sırasında Haldun Taner'in 'Keşanlı Ali Destanı' oyunu yer aldı.

237 yazar, yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörün oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 40 Oyunu’nda ikinci sırada Melih Cevdet Anday’ın 'Mikado'nun Çöpleri' adlı eseri, üçüncü sırada ise Ekrem Reşit Bey’in yazdığı 'Lüküs Hayat'ı yer aldı.

İlk kez 1964’te Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Semiha Berksoy başta olmak üzere 40 kişilik dev bir kadro ve Genco Erkal rejisiyle dünya prömiyerini yapan 'Keşanlı Ali Destanı', farklı gruplar tarafından dünyanın birçok yerinde sahnelendi. Oyun bu kez de Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı, Yücel Erten rejisiyle ve Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla şubat ayında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yücel Erten’in yönettiği oyunda Keşanlı Ali’yi İlker Ayrık, Zilha karakterini ise Birce Akalay canlandırıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi ise Hamit Erentürk’e ait.

50 kişilik oyuncu kadrosuna sahip 'Keşanlı Ali Destanı' prömiyerini 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da yapacak.