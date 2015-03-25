Kerry'den 88 Kongre üyesinin Türkiye mektubuna cevap: Aynı kaygıları taşıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, şubat ayında 88 Kongre üyesinin kendisine hitaben kaleme aldığı ve Türkiye'de son dönemde yaşanan basın özgürlüğü ihlalerine ilişkin kaygıların dile getirildiği mektuba cevap verdi.

Zaman Washington Temsilcisi İhsan Denli'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Yasama Organı İlişkilerinden Sorumlu Sekreteri Julia Frifield'in imzasını taşıyan mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, mektuba imza atan Kongre üyeleri ile benzer kaygıları taşıdığı ifade edildi. Bu kaygıların Türk yetkililer ile yapılan özel görüşmelerde, kamuoyu açıklamalarında ve insan hakları raporlarında dile getirildiğinin belirtildiği mektupta, Türkiye'nin demokratik ideallere ulaşması adına gerekli adımların atılması için teşvik edilmeye devam edileceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mektubu şu şekilde:

Çeşitlilik ve medya organlarının bağımsızlığının zayıflatılmasına yönelik eylemler konusundaki kaygılarınızı paylaşıyoruz. Bu kaygıları Türk yetkililer ile yaptığımız özel görüşmelerde, kamuoyu açıklamalarında ve insan hakları raporlarında tebliğ ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü, 14 Aralık'ta alıntı yaptığınız gözaltılara ilişkin açıklama yayınladı. Medya özgürlüğü, adil yargı ve yargı bağımsızlığının tüm sağlıklı demokrasilerin kilit unsuru olduğunun altını çizdi ve Türk otoritelerini bu temel değerlerin ihlal edilmediğinden emin olunmasını talep etti.

Ayrıca 2014 yılı ortalarında Türkiye'de sosyal medya kısıtlandığı zaman bunu dile getirdik. Daha sonra Türk Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişimi yeniden açmak yönündeki -Türk hükümetinin de saygı duyduğu- yargı kararını memnuniyetle karşıladık.

Ortak ve NATO müttefiki olarak ABD ve Türkiye, demokratik taahhütlerin yanı sıra çok sayıda stratejik ve ekonomik menfaatleri paylaşıyor. Bu bağlamda Türkiye'yi kendisini ifade ettiği şekilde demokratik ideallere ulaşması için gerekli adımlar atması için teşvik etmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik politikamız ve demokratik değerlere saygının desteklenmesine yönelik çabalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Büromuz size veya çalışanlarınıza özet yapmaya hazırdır.

Bu konudaki mutabakatınızdan dolayı teşekkür ederiz. Lütfen daha fazla desteğe ihtiyacınız olması durumunda bizimle tekrar iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Kerry'nin mektubu şöyle: