Kerry, Kuzey Afrika ve Ortadoğu turuna Mısır'dan başladı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ziyaretine Mısır'dan başladı. Muhammed Mursi’nin devrilmesinin ardından Mısır'ı ziyaret eden en üst düzey ABD’li yetkili olan Kerry, Kahire’ye yalnızca birkaç saat ayırdı.

Kahire ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Kerry, 'istikrarın, beraberinde turizm ve yatırımı, bu ikisinin de Mısır halkı için iş imkânları getireceğini' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı’nın Kahire ziyaretini Mısır devlet medyası duyurmuş olsa da ABD’li yetkililer resmi bir açıklama yapmamıştı. Kerry, ‘Mısır ziyareti güvenlik gerekçeleriyle önceden duyurulmayan’ ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu. Kerry’nin ziyaretini izleyen BBC muhabiri Kim Ghattas, bu önlemin ABD'nin Mısır’daki istikrarsızlıktan kaygı duyduğuna işaret ettiğini; aynı zamanda ülkede artan Amerikan karşıtlığına da bir tepki olduğunu ifade ediyor.

ABD, Mursi’nin devrilmesini darbe olarak tanımasa da ABD yasaları uyarınca askeri yardımı askıya aldı. ABD’nin bu kararı Mısır ordusunun tepkisini çekerken Müslüman Kardeşler de ABD’nin kendilerini yarı yolda bıraktığını savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı, Mısır’dan sonra Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün ve Fas’ı da ziyaret edecek. Kerry’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı yetkililerle görüşmesinde savunma ve ticaret meselelerinin dışında ağırlıklı gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı, Kudüs ve Beytüllahim’deki barış sürecini görüşmek üzere Filistinli ve İsrailli yetkililerle de bir araya gelecek. Dokuz günlük ziyaretin son durakları Cezayir ve Fas olacak.