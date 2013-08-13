Kerry: İsrail'in yeni yerleşim kurma planları gayrimeşru

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'in pazar günü açıkladığı planın "bir dereceye kadar beklenmekte olduğunu" kaydetti ancak Washington'un yeni yerleşimler kurma planlarını gayrimeşru gördüğünü ve bu görüşü İsrail'e gayet açık bir şekilde aktardıklarını vurguladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kerry bu son gelişmenin bir an önce masaya oturulması gereğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Filistinli görüşmeciler İsrail'i görüşmeleri sabote etmekle suçlamıştı. İsrail hükümet sözcüsü ise eleştirileri reddederek, ilgili yerleşim merkezlerinin şimdiye kadarki tüm barış girişimlerinde İsrail toprağı sayıldığını belirtmişti.

İsrail yetkilileri yerleşim açıklamasının hemen ardından, yine pazar günü, serbest bırakılması öngörülen 26 Filistinli mahkumun adlarını içeren bir liste yayınlamıştı. Bu listeden ilk grup bu gece salıverilecek.

Görüşmeler yarın

Aradaki iki günlük gecikme ise, bu mahkumların işlediği suçlarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına itiraz olanağı verme amacı taşıyor.

Orta Doğu barış görüşmeleri Washington'da iki hafta önce yapılan hazırlık turu ardından yarın Kudüs'te başlayacak.

İsrail'in 1967 yılında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana inşa edilen 100'ü aşkın yerleşim merkezinde 500 bin dolayında Yahudi yaşamakta. Bu yerleşim merkezleri devletler hukukuna aykırı görülüyor, İsrail ise bunu kabul etmiyor.