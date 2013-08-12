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Dünya

İsrail'den ilk adım: 26 Filistinli mahkum serbest

İsrail, 26 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını onayladı

12 Ağustos 2013 06:28

 

İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması dolayısıyla toplanan İsrail Bakanlar Kurulu, 26 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını onayladı. 
Başbakanlık Medya Danışmanlığı tarafından gece yarısından sonra yapılan yazılı açıklamada, Kurulun, Savunma Bakanı Moşe Yaalon başkanlığında, Adalet Bakanı Tzipi Livni ile Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Yaakov Peri'nin katılımıyla dün akşam toplandığı ifade edildi. Toplantıda, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumların temsilcilerinin de hazır bulunduğu kaydedildi. 
Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun 26 mahkumun serbest bırakılmasını onayladığı ve mahkumların listesinin internet üzerinden yayımlanacağı belirtildi. 
Listede yer alacak mahkumlardan 14'ünün Gazze'ye, 12'sinin de Batı Şeria'ya gönderileceği bildirildi.  Mahkumların tahliyesinin en az 48 saat alacağı ifade edilirken, serbest kalacak Filistinlilerin "İsrail devletine karşı düşmanca faaliyet" göstermeleri halinde cezalarını çekmeye devam edeceği vurgulandı.

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