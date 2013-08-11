İsrail'den Batı Şeria ve Kudüs için yeni yerleşim kararı

İsrail İmar Bakanlığı, Ortadoğu barış görüşmelerinin ikinci turu öncesinde, Kudüs ve Batı Şeria'da bin 200 yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdi.

İmar Bakanı Uri Ariel yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da bin 200 yeni konut inşaatı için ihale açılacağını belirtti. Konutlardan 800'ünün Doğu Kudüs'te, 400'ünün de Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde inşa edileceği kaydedildi. Bakan Ariel, "Dünyada hiçbir devlet, nerede inşaat yapacağı, nerede yapamayacağı konusunda diğer ülkelerden talimat almaz" ifadesini kullanarak, ülke genelinde inşaat faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

AA'nın haberine göre, öte yandan İsrail'de yayımlanan Maariv Gazetesi, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde "Washington'un, Filistinli tutukluların serbest bırakılması süreciyle paralel olarak İsrail'in yerleşim birimi inşaatına yeşil ışık yaktığını" ileri sürdü.

İsrail ve Filistin tarafı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yürüttüğü mekik diplomasisinin ardından 3 yıl aradan sonra geçen temmuz ayında Washington'da barış görüşmelerine yeniden başlamıştı. İsrail hükümeti de barış görüşmeleri öncesinde, 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması öncesinde tutuklanan 104 Filistinlinin kademeli olarak serbest bırakılacağını açıklamıştı.

İsrail'in yeni yerleşim kararının, uzun bir kesintinin ardından yeniden başlayan barış görüşmelerini tehlikeye atabileceği belirtiliyor.